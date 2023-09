Ex-Bayern-Spieler beendet Sieglosserie mit Traumfreistoß

Von: Johannes Skiba

José Ernesto Sosa, der früher für den FC Bayern spielte, erzielte für seinen Klub Estudiantes das Siegtor per Freistoß und beschert seinem Team den ersten Ligasieg seit Juli.

Rosario – Für den ehemaligen Profi des FC Bayern München, José Ernesto Sosa, geht es mit seinem argentinischen Jugendverein Estudiantes de La Plata aktuell in die zweite Ligaphase. Während die erste Jahreshälfte mit dem fünften Platz in der Liga und dem knappen Viertelfinal-Aus in der Copa Sudamericana gegen die Corinthians, die nun im Halbfinale gegen Fortaleza antreten, endete, kriselt die Mannschaft aktuell. José Ernesto Sosa schoss sein Team mit einem zielgenauen Freistoß erstmals wieder auf die Erfolgsspur.

José Ernesto Sosa Geboren: 19. Juni 1985 (Alter 38 Jahre), Carcarañá, Argentinien Aktueller Verein: Estudiantes de La Plata, Argentinien Position: Zentrales Mittelfeld

Früherer Bayern-Spieler Sosa kommt von der Bank und sichert Estudiantes den Sieg

In der aktuellen Ligaphase, die die 28 Teams des argentinischen Oberhauses in zwei Gruppen unterteilt, blieben Estudiantes und Ex-Bayern-Spieler Sosa in den ersten fünf Partien ohne Sieg. Nach den drei Auftaktniederlagen gab es zwei torlose Unentschieden. Am Wochenende ging es dann nach Rosario für das Duell mit dem Jugendklub von Lionel Messi, den Newell´s Old Boys.

Nach zwei Startelfeinsätzen bei den beiden Punkteteilungen wurde der 38-jährige Sosa von Trainer Eduardo Domínguez wieder auf die Bank gesetzt. Beim Stand von 0:0 wurde der erfahrene Mittelfeldspieler dann zur Halbzeit eingewechselt. Keine zehn Minuten dauerte es und der spielstarke Profi legte sich den Ball etwa 25 Meter vor dem Tor für einen Freistoß zurecht, den er vorher selbst herausgeholt hatte.

Ex-Bayern-Profi Sosa bringt Estudiantes wieder auf die Erfolgsspur

Trotz der kochenden Atmosphäre im Estadio Marcelo Bielsa behielt der frühere FC-Bayern-Spieler die Nerven und streichelte den Ball unhaltbar für Newell´s Keeper Lucas Hoyos ins Tor. In Unterzahl gelang den Gastgebern dann zwar noch der Ausgleich. Doch da Innenverteidiger Ortíz den Ball mit dem Arm über die Torlinie beförderte, wurde der Treffer nach einem Eingriff des VAR aberkannt.

José Ernesto Sosa bejubelt seinen Siegtreffer für Estudiantes, den er per Freistoß erzielte. © X Estudiantes/Screenshot

Somit erzielte Sosa den Treffer des Tages und sicherte Estudiantes den ersten Ligasieg seit Ende Juli. Schon vor zwei Monaten traf der Argentinier per Freistoß. Da noch acht Spiele absolviert werden, hat Estudiantes sogar noch Chancen auf die K.O.-Phase. Gleichzeitig muss das Team weiter Punkte sammeln, um sich die Qualifikation zur Copa Libertadores, dem wichtigsten südamerikanischen Vereinswettbewerb, zu sichern. Bei diesem Vorhaben kann sich „El Léon“ offenbar weiterhin auf José Sosa verlassen. Der Mittelfeldakteur wurde gegen Newell´s am Ende verdientermaßen zum Spieler des Spiels gewählt. (jsk)