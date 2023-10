Ex-Bundesliga-Profi Bauer schwärmt im tz-Interview von Saudi Pro League: Niveau „vergleichbar“

Von: Philipp Kessler

Robert Bauer kickt inzwischen in Saudi-Arabien. Der einstige Bundesliga-Kicker fühlt sich dort sehr wohl. Die tz traf ihn zum Interview.

Ha‘il – Cristiano Ronaldo, Neymar, Karim Benzema, Roberto Firmino – und auch ein Deutscher ist im Konzert der Superstars mittendrin: Robert Bauer (28). Der ehemalige Bundesliga-Profi (Ingolstadt, Bremen, Nürnberg) verteidigt seit Sommer für Al-Tai in der Saudi Pro League. Im tz-Interview spricht Bauer über seine Erfahrungen in Saudi-Arabien und verrät, warum er zum Islam konvertiert ist.

Robert Bauer Nasser Geboren: 9. April 1995 (Alter 28 Jahre), Pforzheim Position: Innenverteidiger Vertrag bei Al-Tai bis zum: 30. Juni 2024 Marktwert: 800 Tausend Euro

Ex-Bundesliga-Profi Bauer über Wettbewerb in Saudi-Arabien: „Nicht unfair“

Herr Bauer, vor Kurzem haben Sie mit Al-Tai nach einem harten Kampf 1:2 gegen das Starensemble von Al-Nassr verloren. Wie war es gegen Cristiano Ronaldo und Sadio Mané zu verteidigen?

Ich wurde als Innenverteidiger verpflichtet, habe bisher alle Spiele dort gemacht. Jetzt war ich das erste Mal auf der Sechs. Das heißt, ich habe nicht direkt gegen Ronaldo gespielt. Aber wir sind uns trotzdem auf dem Platz hier und da mal begegnet. Das ist natürlich was Besonderes, gegen solche Spieler zu spielen. Man sieht, dass da Klasse vorhanden ist. Nicht nur bei Ronaldo und Mané, sondern auch bei Brozovic, Talisca, Otavio, Laporte – das sind alles gestandene Weltklasse-Spieler. Wir haben es ihnen schwer gemacht. Ich würde sagen, wir hätten zumindest einen Punkt verdient gehabt. Aber wie es am Ende manchmal so ist: Ab und zu entscheiden Kleinigkeiten. Und hier war es ein Elfmeter gegen uns, der etwas strittig war. Aber das muss man akzeptieren und dann schauen, dass man schnell wieder die Kurve bekommt.

Was ist das Saisonziel von Al-Tai?

Das gesicherte Mittelfeld. Ich hoffe, dass wir das hinbekommen. Die Liga ist dieses Jahr zum ersten Mal auf 18 Mannschaften aufgestockt worden. Davor waren es 16. Drei Mannschaften gehen runter, wir wollen nichts mit dem Abstieg zu tun haben.

Ist es sportlich gesehen fair, dass vier Teams – Al-Nassr, Al-Ittihad, Al-Ahli und Al-Hilal – vom Staatsfonds gesponsert werden?

Ich würde auf alle Fälle sagen, dass es nicht unfair ist. Vor allem, wenn man andere Ligen anschaut. In Deutschland kommen die Gelder aus unterschiedlichen Quellen. Aber in den Top-Ligen ist es immer so, dass es ein, zwei, drei, vier Mannschaften gibt, die finanziell viel stärker sind, als der Rest der Liga. Das ist einfach Fakt. Damit muss man leben. Aber man sieht ja: Wir haben es bis jetzt allen Top-Teams immer schwergemacht. Es ist nicht so, dass die durch die Liga marschieren und alles kurz und klein schießen. Sie haben auch schon Punkte gelassen. Ich denke, das entwickelt sich hier zu einem ganz gesunden Wettstreit.

Robert Bauer (l.) läuft seit Sommer in der Saudi Professional League für Al-Tai auf. Hier trifft er auf Al-Ahli um Ex-Liverpool und -Hoffenheim-Star Roberto Firmino (r.). © Saudi Professional League

Saudi-Kicker Bauer glaubt nicht, dass europäischer Fußball an Macht verliert

Wie erleben Sie den Boom in der Saudi Pro League?

Den merkt man auf jeden Fall. Es ist mehr Aufmerksamkeit auf der Liga, weltweit wird die Liga mehr verfolgt. Es kommen immer mehr Top-Spieler hierher. Die Infrastruktur wächst, die Stadien werden besser. Es kommen mehr Fans ins Stadion. Im Großen und Ganzen ist das sehr positiv.

CR7, Mané, Karim Benzema, Roberto Firmino, Neymar. Immer mehr Top-Stars zieht es in die Wüste. Verschieben sich die Machtverhältnisse von Europa nach Saudi-Arabien?

Das wird man sehen. Man muss einfach schauen, wie es die nächsten Jahre weitergeht, welche Investoren sich in die Liga und das Land trauen und wie das alles in Zukunft finanziert wird. Natürlich nicht in dem Ausmaß, aber vor ein paar Jahren gab es in China auch einen kleinen Boom. Da wurde es nach ein, zwei Jahren relativ schnell ruhig. Allerdings kann man das hier nicht mit China vergleichen, weil die Mannschaften in Saudi-Arabien trotzdem eine Tradition haben und die Liga länger vorhanden ist, als das in China der Fall ist. Ich denke, dass hier auf jeden Fall mit Verstand gearbeitet wird und sich die Machtverhältnisse ein wenig verschieben werden. Aber ob komplett aus Europa nach Saudi-Arabien? Das denke ich nicht. Dafür ist der Markt in Europa einfach zu groß, zu alt und einfach top.

Robert Bauer (r.) traf in der Saudi Pro League bereits auf Ex-Bayern-Star Sadio Mané (l.). © Saudi Professional League

Bauer über Saudi Pro League: „Niveau vergleichbar mit der Bundesliga“

Sie sind im Sommer zu Al-Tai FC gewechselt – im besten Fußballer-Alter. Hand aufs Herz: Ging es nur ums Geld?

Meine Beweggründe für diesen Wechsel waren primär nicht das Finanzielle. Das kann man mir glauben oder nicht. Meine Frau ist in Dubai aufgewachsen. Wir wollten einfach näher an ihrer Familie dran sein. Dass das Finanzielle auch eine Rolle gespielt hat, ist klar. Das werde ich nicht leugnen. Aber es war nicht der Hauptfaktor.

Welche Reaktionen haben Sie auf Ihren Wechsel in die SPL bekommen?

So gut wie keine negativen – zumindest ich persönlich, auf meinen Social-Media-Kanälen oder Nachrichten von Freunden und Bekannten. Ich denke auch, dass es keinen Sinn macht, zu großen Wert auf die Reaktionen zu geben, wenn sie negativ gewesen wären. Am Ende des Tages ist es meine Entscheidung und die meiner Familie. Ich muss sagen, dass die Rückmeldungen durchwegs positiv ausgefallen sind. Vor allem hat das auch damit zu tun, dass die Liga einfach extrem am Wachsen ist und so viele Stars hierherkommen. Die Leute freuen sich eher für einen, dass in der Liga so ein Boom gerade herrscht.

Glauben Sie, dass in Zukunft mehr deutsche Fußballer nach Saudi-Arabien kommen werden?

Es ist schon klar, dass die Medienlandschaft – vor allem in Deutschland – dem Ganzen eher kritisch gegenübersteht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sich einige nicht in das Kreuzfeuer begeben wollen. Jeder muss das für sich selbst entscheiden. Ich würde es auf jeden Fall willkommen heißen, wenn mehr deutsche Spieler hierhin wechseln würden.

Sie haben für Ingolstadt, Bremen und Nürnberg in der Bundesliga gespielt, später auch in Russland bei Tula und Belgien. Wie ist das Niveau der Saudi Pro League?

Ich bin ehrlich gesagt positiv überrascht. Vor allem für mich als Verteidiger ist das Niveau vergleichbar mit der Bundesliga, weil alle Mannschaften hier Top-Stars im Sturm haben. Darauf liegt der Fokus in der Liga. Deshalb haben die meisten Vereine ausländische Angreifer, das sind meistens auch Spieler eines gewissen Kalibers.

„Wirklich angenehm“: Ex-Bundesliga-Star Bauer gefällt das Leben in Saudi-Arabien

Aktuell hat es täglich weit über 30 Grad Celsius. Inwiefern passen Sie sich als Fußballer in Saudi-Arabien an die extreme Hitze an?

Auch wenn es sich komisch anhört: Bei 35 bis 40 Grad geht es einem schon ein bisschen besser als davor. Im Hochsommer, wenn es weit über 40 Grad hat, trainiert man recht spät, um 20, 21 Uhr. Im Moment ist unser Training auf 18.30 Uhr angesetzt, kurz nach Sonnenuntergang beginnt meist die Einheit. Wenn der Sonnenuntergang in den nächsten Wochen etwas früher ist, wird das Training auch dementsprechend früher beginnen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass es schon ein Weilchen gedauert hat, bis sich der Körper umgestellt hat.

Worauf müssen Sie noch achten?

Man muss auf jeden Fall aktiv mehr trinken, mehr re-hydrieren. Ich habe am Anfang schon gemerkt, dass es recht schwierig ist, da genug Flüssigkeit zu sich zu nehmen, wenn man es so macht wie in Europa, wo man sich in der Trinkpause schnell einen Schluck Wasser nimmt, und das war’s dann. Wir haben auch in Liga-Spielen in beiden Halbzeiten nach 30 Minuten Trinkpausen, um sicherzustellen, dass jeder genug Zeit hat, um Wasser zu trinken.

Sie sind ein Familienmensch. Wie ist das Leben mit Frau und drei Kindern in Saudi-Arabien?

Wirklich angenehm. Ich kann nur von meiner Erfahrung sprechen. Dadurch dass meine Frau im mittleren Osten aufgewachsen ist, ist es keine große Umstellung für sie. Die Stadt ist keine Metropole, aber man findet alles, was man braucht. Die Leute sind sehr zuvorkommend und hilfsbereit. Wir wurden wirklich mit offenen Armen empfangen.

„Schwachsinn“: Ex-Werder-Profi Bauer räumt mit Vorurteil über Saudi-Arabien auf

Früher waren Sie gläubiger Christ, haben offen über Ihren Glauben gesprochen. Mittlerweile sind Sie zum Islam konvertiert. Warum?

Wenn ich die ganze Geschichte erzählen würde, würde es den Rahmen des Interviews sprengen. Also, die Kurzfassung: Meine Frau ist geborene Muslimin. Ihre ganzen Familienmitglieder sind gläubige Moslems. Durch sie und ihre Familie bin ich also zum Islam gekommen, habe mehr und mehr über die Religion, die Praktiken, den Koran, das Leben von Mohammed und wofür die Religion wirklich steht, gelernt. In den westlichen Medien ist es oft ein bisschen schwierig, wenn man über dieses Thema spricht, weil es doch eher einen negativen Grundton gibt, wann immer es um den Islam geht. Aber ich würde es jedem ans Herz legen, sich näher damit zu beschäftigen, darüber wie ähnlich sich Christentum und Islam eigentlich sind.

Inwiefern?

Ich muss das nicht unbedingt im Detail erklären. Die meisten Leute wissen zum Beispiel nicht mal, dass Jesus im Islam auch eine sehr große Rolle spielt. Das ist nur eine Kleinigkeit. Dadurch, dass mir durch das Leben mit meiner Frau und ihrer Familie der Islam nähergebracht wurde, habe ich mich dazu entschieden, zu konvertieren und stehe voll und ganz dahinter.

Auf dem Oberarm haben Sie ein Tattoo von Erzengel Michael, auf dem Unterarm eines von der Mutter Maria. Wie reagieren die Araber darauf?

Viele Menschen denken, dass wenn man nach Saudi-Arabien kommt und in T-Shirt und Shorts rumläuft, die Polizei kommt und einen abführt. Das ist absoluter Schwachsinn. Ich kann ohne Probleme in Shorts und T-Shirt rumlaufen und meine Tattoos offen zeigen. Die Leute sind eher fasziniert davon, als dass sie einen dafür abstempeln. Viele wollen das näher sehen, es fasziniert sie, wie Tattoos funktionieren. Im Großen und Ganzen sind die Leute positiv und haben uns gut integrieren lassen.

Welche Rolle spielt der Glauben in Saudi-Arabien und speziell im Verein?

Eine große – in meinem Leben und auch im Leben aller anderen Gläubigen. Aber hier sieht man schon einen Unterschied. Es gibt zum Beispiel einen großen Gebetsteppich in den Umkleidekabinen, die Gebetszeiten werden eingehalten und man merkt, dass der Alltag auf den Glauben abgestimmt ist.

Auch gegen Superstar Cristiano Ronaldo (l.) spielte Robert Bauer (r.) in der saudi-arabischen Meisterschaft bereits. © Saudi Professional League

Olympia-Held von Rio Bauer: Saudi-Arabien „befindet sich in Transformation“

Die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien wird kritisch gesehen, zudem gibt es Vorwürfe des sogenannten Sportswashing. Wie erleben Sie die Situation vor Ort?

Ich kann nur von meiner persönlichen Erfahrung berichten. Ich würde jedem empfehlen, nach Saudi-Arabien zu reisen und sich das Ganze vor Ort anzusehen. Ich hatte zuletzt auch einen deutschen Journalisten zu Besuch. Er hat eine kleine Reportage über Saudi-Arabien vorbereitet. Er war auch sehr positiv überrascht.

Wovon?

Zum einen darüber, wie einfach es ist, als deutscher Staatsbürger ein Visum zu bekommen: Man kann das online beantragen. Und zum anderen, wie zuvorkommend die Leute sind, wie stolz sie auf ihr Land sind und den Ausländern dies sowie die Kultur näher bringen möchten. Zu allem anderen, was gerne im Westen berichtet wird, mit der Menschenrechtslage beispielsweise, kann ich nicht viel sagen. Egal, wo ich war in diesem Land, wurde ich äußerst freundlich behandelt. Ich bin schon einigermaßen hier rumgekommen und lebe nicht in einer Bubble, so wie das gerne berichtet wird über Profifußballer. Da heißt es oft, dass man ja eh nur zuhause ist, ins Training geht und wieder zurückfährt sowie alles auf einem goldenen Tablet serviert bekommt. So ist das gar nicht. Ich unterhalte mich oft mit Leuten, auch mit denen, die nichts mit dem Fußball zu tun haben. Das Land befindet sich seit fünf, sechs Jahren in einer Transformation. Das merkt man auf jeden Fall.

Interview: Philipp Kessler