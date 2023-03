Ex-Bundesliga-Profi spurlos verschwunden – er schuldet Mitspielern wohl Millionen

Von: Johannes Skiba

Teilen

Der frühere Bundesliga-Profi Adam Hlousek ist aktuell untergetaucht, weil der Tscheche wohl Schulden von rund einer Millionen Euro angehäuft hat.

Zlin - Der ehemalige Bundesliga-Profi Adam Hlousek spielte für den 1. FC Nürnberg und den VfB Stuttgart sowie in der 3. Liga für den 1. FC Kaiserslautern. In dieser Saison kickte der mittlerweile 34-Jährige für den tschechischen Erstligisten Trinity Zlin. Angeblich wurde sein Vertrag nach einer vorläufigen Aussetzung nun aufgelöst, denn der Tscheche ist seit Anfang des Jahres untergetaucht. Der Grund dafür sollen hohe Geldschulden sein, wie das tschechische Portal sportnet berichtet.

Sein letzter Trainer Pavel Vrba sagte zum Fall seines ehemaligen Spielers: „Ich weiß nicht, wo Hlousek ist. Im Krankenstand oder am Strand in Brasilien? Ich habe ihn zuletzt zu Beginn des Jahres gesehen. Irgendjemand sucht ihn immer noch, aber ich bin es nicht.“ In dieser Spielzeit lief der Verteidiger nur dreimal im September für Zlin auf.

Der frühere Bundesliga-Profi Adam Hlousek hat Geldschulden und ist untergetaucht. © Kleer/imago

Ex-Bundesliga-Profi Hlousek mit Schulden bei früheren Wegfährten

Laut des Berichts soll Adam Hlousek unter anderem Schulden bei zwei seiner ehemaligen Mitspieler haben. Bei Legia Warschau spielte er früher mit dem Finnen Kasper Hämäläinen zusammen, der angeblich auf rund 224.000 Euro von seinem früheren Teamkameraden wartet. Auch Ondrej Celustka, der zurzeit beim tschechischen Topteam Sparta Prag unter Vertrag steht, soll Hlousek wohl rund 300.000 Euro geliehen haben.

Celustka soll wiederum in der Vergangenheit zusammen mit anderen ehemaligen Mitspielern versucht haben, Hlousek auf dem Parkplatz des Stadions von Zlin zur Rede zu stellen – offenbar ohne Erfolg. Darüber hinaus soll der achtmalige tschechische Nationalspieler Hlousek dem Staat mehr als 34.000 Euro an Steuern schulden, da er keine Kranken- und Sozialversicherungsabgaben geleistet haben soll.

Hlousek meldet Privatinsolvenz an und ist weiter unauffindbar

Indes haben die Anwälte von Adam Hlousek mittlerweile wohl die Privatinsolvenz ihres Mandanten angemeldet. Aktuell ist der frühere Bundesliga-Profi jedoch weiterhin spurlos verschwunden. Die Tilgung seiner Schuldenlast ist somit zurzeit ungeklärt und wird seine früheren Teamkollegen wohl noch einige Zeit beschäftigen. (jsk)