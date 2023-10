Überraschung bei USA-Reise: Ex-DFB-Manager Bierhoff taucht plötzlich auf

Von: Melanie Gottschalk

Oliver Bierhoff initiierte den umstrittenen Trip des DFB-Teams in die USA – und erschien dort nun als Überraschungsgast.

Foxborough – Nach einer anstrengenden siebeneinhalbstündigen Reise erreichte die deutsche Fußballnationalmannschaft am Montagnachmittag um 15:20 Uhr Ortszeit (21:20 Uhr MESZ) ihr erstes Etappenziel in den USA, nämlich Boston. Diese umstrittene Reise, die nur wenige Monate vor der EM 2024 in Deutschland stattfindet, beinhaltet verschiedene Aktivitäten, darunter den Besuch des NHL-Saisonauftakts der Boston Bruins am Mittwoch, Treffen mit dem Chef des Baseball-Teams der Boston Red Sox und den Eigentümern der Patriots. Seit Dienstag trainiert die DFB-Auswahl auf dem Gelände der Patriots erstmals unter der Leitung ihres neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann.

USA-Reise der deutschen Nationalmannschaft Hinflug: 9. Oktober 2023 Länderspiel gegen USA: 14. Oktober (ab 15 Uhr Ortszeit/21 Uhr MEZ) in Hartford Länderspiel gegen Mexiko: 17. Oktober (ab 20 Uhr Ortszeit/2 Uhr MEZ) in Philadelphia Rückflug: 18. Oktober 2023

Oliver Bierhoff als Überraschungsgast bei Stiftungs-Event in den USA

Offenbar unerwartet für den Tross des Deutschen Fußball-Bundes erschien während eines Stiftungs-Events vor dem Gillette Stadium in Foxborough der ehemalige Geschäftsführer Oliver Bierhoff. Andreas Rettig sprach gerade über seine ersten positiven Eindrücke von der USA-Reise mit der deutschen Fußballnationalmannschaft, als plötzlich im Hintergrund sein Vorgänger auftauchte. Bei dieser Veranstaltung, die von der DFB-Auswahl für Obdachlose vor der Heimspielstätte des NFL-Teams New England Patriots organisiert wurde, fungierte der frühere DFB-Geschäftsführer als Überraschungsgast.

Bierhoff hatte den umstrittenen Trip der Nationalelf über den Atlantik einst initiiert. Nach der verkorksten WM 2022 in Katar hatte sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) von ihm getrennt, erst kürzlich wurde Rettig als sein Erbe angestellt.

Oliver Bierhoff musste nach der WM 2022 in Katar den Hut nehmen, jetzt tauchte er überraschend bei der USA-Reise des DFB-Teams auf. © Frank Hoermann/imago

Oliver Bierhoff mit Delegation aus der Bundesliga in den USA unterwegs

Wie es Bierhoff geht? „Gut“, sagte er und lächelte, ehe er einige frühere DFB-Wegbegleiter und Nationalspieler Robin Gosens begrüßte. Und warum ist er vor Ort? Bierhoff ist Teil einer Delegation von Sportdirektoren und Managern aus der Bundesliga unter der Leitung von Akademie-Chef Tobias Haupt.

Das DFB-Team wird unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann auf der USA-Reise zwei Testspiele gegen die USA und Mexiko bestreiten, ehe sie am 18. Oktober die Heimreise antreten. Bei der Einreise in die USA kam es gleich zu einer kleinen Panne. Denn für das DFB-Team gab es keine VIP-Behandlung, an der Passkontrolle musste sich die deutsche Nationalmannschaft ganz hinten anstellen. (msb/dpa)

