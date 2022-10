Ex-Europameister Helmer für Hummels-Rückkehr ins DFB-Team

Macht sich für eine Rückkehr von Mats Hummels ins DFB-Team stark: Ex-Europameister Thomas Helmer. © Daniel Karmann/dpa

Auch der ehemalige Dortmunder und Münchner Fußball-Profi Thomas Helmer (57) hat sich für eine Rückkehr von Mats Hummels in die Nationalmannschaft ausgesprochen.

Berlin - Zuletzt hatte Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg dafür geworben, dass Bundestrainer Hansi Flick den BVB-Verteidiger Hummels mit zur WM nach Katar mitnimmt. „Wenn es nach Leistung geht, so wie Effe und ich das auch noch kennen, und Hummels weiter dieses Level hält, auf jeden Fall“, sagte Helmer, der 1996 mit Deutschland den EM-Titel in England gewann, im Interview von t-online.de zu einem möglichen Comeback des 33-jährigen Hummels.

„Erst recht, wenn einer gut drauf ist und noch dazu die Erfahrung hat.“ Man müsse ihm seine Rolle erklären und definieren. „Aber dann sehe ich da auch in der Nationalelf nicht so viele andere, die besser sind“, sagte der heute Sport-Moderator und TV-Experte.

Hummels bestritt insgesamt 76 Länderspiele. Seinen bisher letzten Auftritt im DFB-Trikot hatte er am 29. Juni 2021 im EM-Achtelfinale gegen England (0:2) in London. Die WM in Katar beginnt am 20. November. dpa