Ex-Nationalspielerin Krahn: «Vom Potenzial her kann Deutschland weit kommen»

Annike Krahn und Martina Voss-Tecklenburg auf der Tribüne. © Peter Schatz / IMAGO

Die ehemalige Fußball-Nationalspielerin Annike Krahn glaubt an eine erfolgreiche Europameisterschaft.

Hamburg - Die ehemalige Fußball-Nationalspielerin Annike Krahn traut der deutschen Frauen-Nationalmannschaft eine gute Europameisterschaft zu: «Vom Potenzial her kann Deutschland weit kommen», schrieb die 36-Jährige in ihrer «Kicker»-Kolumne (Montag). Die Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg trifft bei dem Turnier in England (6. bis 31. Juli) in der Vorrunden-Gruppe B zunächst auf Dänemark, Spanien und Finnland.

Die Bundestrainerin habe in den vergangenen Monaten viel ausprobiert. «Jetzt sollte sie die restliche Zeit zum Festigen einer Startelf und zur Stärkung des Teamgedankens nutzen. Dann kann die EM positiv laufen», schrieb Krahn weiter.

Kritik äußerte die Olympia-Siegerin von 2016 daran, dass das nur 4700 Zuschauer fassende City-Academy-Stadion in Manchester zu den Austragungsorten gehört: «Das sollte nicht mehr der Anspruch sein bei dieser EM, die so gehypt wird.» Das Eröffnungsspiel im Old Trafford in Manchester und das Finale in Wembley sei der richtige Weg: «Besser geht es nicht.» (dpa)