Ex-Nationalspielerin Sasic: Wahl zur Vizepräsidentin für Gleichstellung und Diversität

Teilen

Das Logo und der Schriftzug des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) an der DFB-Zentrale © Boris Roessler / dpa

Die frühere Nationalspielerin Celia Sasic ist als Vizepräsidentin für Gleichstellung und Diversität in das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes gewählt worden.

Bonn - Die frühere Nationalspielerin Celia Sasic ist als Vizepräsidentin für Gleichstellung und Diversität in das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes gewählt worden. Die 33-Jährige erhielt am Freitag auf dem DFB-Bundestag in Bonn einstimmig das Vertrauen. Als 1. Vizepräsident des Verbandes fungiert neben DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke künftig Ronny Zimmermann.

Zum neuen Schatzmeister bestimmten die Delegierten Stephan Grunwald, der die Nachfolge von Stephan Osnabrügge antritt. Auch DFL-Geschäftsführerin Donata Hopfen, Oliver Leki, Steffen Schneekloth, Ralf-Uwe Schaffert, Hermann Winkler, Klaus Bergmann, Peter Frymuth und Sabine Mammitzsch sitzen in den kommenden drei Jahren im DFB-Präsidium.

Ab 2025 wird der DFB-Bundestag im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfinden. Die Amtszeit für das komplette Führungspersonal im Verband beträgt dann vier Jahre. Durch die Erweiterung der Amtsperioden soll die Kontinuität in der Gremienarbeit gefördert werden. (dpa)