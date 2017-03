Spurs, ManCity und Arsenal schießen sich ins Pokal-Halbfinale

London - Die Favoriten haben sich im Viertelfinale des FA Cup behauptet. Nach Manchester City und dem FC Arsenal zieht auch Tottenham Hotspur in die nächste Runde ein.

Die Favoriten Tottenham Hotspur, Manchester City und Rekordsieger FC Arsenal haben das Halbfinale im englischen FA-Cup erreicht. Tottenham zog am Sonntag durch ein 6:0 (2:0) gegen Drittligist FC Millwall in die Runde der letzen Vier ein und darf nicht zuletzt wegen eines Dreierpacks des ehemaligen Leverkuseners Heung-Min Son weiter von seinem neunten Sieg im traditionsreichsten Pokal-Wettbewerb der Welt träumen.

Der fünfmalige Cup-Sieger Manchester mit dem deutschen Fußball-Nationalspieler Leroy Sané in der Startformation hatte bereits am Samstag sein Viertelfinale mühelos 2:0 (1:0) bei Premier-League-Aufsteiger FC Middlesbrough gewonnen. Arsenal setzte sich vier Tage nach seinem Champions-League-K.o. gegen Bayern München 5:0 (1:0) gegen Fünftligist Lincoln City durch und hat nach wie vor seinen 13. Erfolg im Visier.

+ Besorgte die Entscheidung: Sergio Agüero erzielte das 2:0 für ManCity beim FC Middlesbrough. © AFP

Silva bringt City früh in Führung

Die Treffer für ManCity, der Mannschaft des ehemaligen Bayern-Trainers Pep Guardiola, erzielten David Silva (3.) und Sergio Agüero (67.). Sané, der den zweiten Treffer vorbereitete, wurde in der 70. Minute ausgewechselt. Für Tottenham erzielten Christian Eriksen (31.), Heung-Min Son (41., 54., 90.), Dele Alli (72.) und Vincent Janssen (79.) die Treffer.

Für Arsenal trafen Theo Walcott (45.), Olivier Giroud (53.), Alexis Sanchez (73.) und Aaron Ramsey (75.). Luke Waterfall (59.) unterlief zudem ein Eigentor. Shkodran Mustafi stand in der Startelf der Gunners, sein Weltmeister-Kollege Mesut Özil wurde in der 27. Minute für den angeschlagenen Alex Oxlade-Chamberlain eingewechselt.

+ Muss sich nicht verstecken: Arsène Wenger erreicht mit dem FC Arsenal das Halbfinale im FA Cup. © AFP

Wenger schließt Rücktritt aus

Der in die Kritik geratene Arsenal-Teammanager Arsène Wenger betonte erneut, dass er seinen Posten nicht räumen will. "Ich habe immer in meinem Leben bewiesen, dass ich diesem Klub dienen möchte - mit totaler Hingabe, und ich werde dies tun, solange ich hier bin", sagte Wenger: "Wie lange das sein wird? Das weiß ich im Moment nicht. Ich habe viel Loyalität gezeigt, meine Präferenz liegt hier. Sollen andere meine Vorstellung bewerten."

Das Viertelfinale wird am Montagabend mit der Partie zwischen Tabellenführer FC Chelsea und Pokalverteidiger Manchester United abgeschlossen.

sid