Fabian Bredlow wird zum „wichtigen Faktor“ für Stuttgart – trennt sich der VfB trotzdem von ihm?

Von: Nadja Pohr

VfB-Torhüter Fabian Bredlow nahm in den vergangenen Wochen die Rolle des gefallenen Helden ein: von der neuen Nummer 1 in Stuttgart zur Zielscheibe für schwache Leistung. Nun konnte der Keeper zeigen, wie wichtig er für die Mannschaft sein kann.

Mainz/Stuttgart – Das Fußballgeschäft ist schnelllebig und oft auch undankbar: An einem Spieltag können Spieler zu gefeierten Helden werden und am nächsten zum tragischen Sündenbock. VfB-Torhüter Fabian Bredlow musste dies in den vergangenen Wochen am eigenen Leib erfahren.

Zunächst konnte Bredlow als neue Nummer 1 im Tor der Schwaben überzeugen, zuletzt rückte er jedoch immer wieder aufgrund einiger unglücklichen Situationen in den Fokus. Es keimt daher das Gerücht, dass sich der VfB Stuttgart nach der Saison sowohl von Fabian Bredlow als auch von Keeper Florian Müller trennen will. Beim wichtigen 4:1-Sieg gegen Mainz war der Keeper nun allerdings wieder einer der Matchwinner.

VfB-Trainer Hoeneß lobt Torhüter Fabian Bredlow: „War immer klar, fokussiert und überzeugt“

In einigen brenzligen Situationen war Fabian Bredlow am Sonntag zur Stelle. Wie etwa in der 59. Minute, als Edimilson Fernandes kurz nach dem 1:1-Ausgleich durch Wataru Endo einen gefährlichen Freistoß direkt aufs Tor brachte. In der 83. Minute parierte er gleich zweimal hintereinander stark: erst einen strammen Schuss aus 16 Metern von Anton Stach und dann den Abstauber von Ludovic Ajorque. „Fabi war für uns ein enorm wichtiger Faktor“, betonte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß nach der Partie.

Geht es jetzt wieder aufwärts für Fabian Bredlow? Der VfB-Keeper überzeugte gegen Mainz mit einer starken Leistung. © IMAGO/Julia Rahn

Dank Fabian Bredlow und dessen Rettungstaten sei der Mannschaft eine hitzige Endphase erspart geblieben, analysierte Hoeneß. „Fabi hatte keine einfachen Wochen, aber er war zu jedem Zeitpunkt klar, fokussiert und überzeugt. Deswegen freut es mich, aber überrascht mich nicht, dass er so eine Leistung gezeigt hat“, lobte der Schwaben-Coach. Auch von VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth gab es nach dem Sieg Anerkennung: „Wir konnten heute auch auf einen sehr sicheren Torwart Fabian Bredlow setzen.“

Fabian Bredlow fehlt laut manchen VfB-Fans und Funktionären die nötige Konstanz auf Bundesliga-Niveau

Auch die Fans des VfB Stuttgart honorieren Fabian Bredlows Leistung. „Fabian Bredlow mal eben für 10 Sekunden zu Gregor Kobel mutiert“ oder „Sagt nie mehr etwas Schlechtes gegen Fabian Bredlow“, schreiben Anhänger im Netz. „Ihm gönnt man Tage wie heute fast noch mehr als anderen“, äußert ein weiterer. Doch auch bei den Fans mischen sich unter die Euphorie weiterhin Zweifel an Stuttgarts Nummer 1. „Ich fürchte nur, dass es für Liga 1 auf Dauer einfach an Konstanz fehlt“, heißt es.

Auch die Verantwortlichen des VfB haben laut Medienberichten von Bild und kicker eben ihre Zweifel an Bredlows Tauglichkeit. Wenn er beim Saison-Endspiel am kommenden Samstag gegen die TSG Hoffenheim (27. Mai, 15.30 Uhr/Sky) jedoch wieder zur Schlüsselfigur wird und dadurch das Ziel des Klassenerhalts verwirklicht, könnten jegliche Zweifel an ihm vielleicht aus der Welt geschafft werden.