Facebook-Patzer: Schweini kennt seinen Hochzeitstag nicht

Um einen Monat vertan

Bastian Schweinsteigers Hochzeit mit Ana Ivanovic war im Juli und nicht im August wie er auf Facebook schrieb.

München - Kennt Bastian Schweinsteiger seinen eigenen Hochzeitstag mit Ana Ivanovic nicht? Diesen Eindruck vermittelt sein aktuelles Facebook-Posting

Auweh zwick! WM-Held Bastian Schweinsteiger ist gerade mal ein halbes Jahr mit Ana Ivanovic verheiratet – und schon hat er seinen Hochzeitstag vergessen...

Via Facebook blickte der Mittelfeldspieler von Manchester United auf sein persönliches Jahr 2016 zurück. Schweini schreibt: „2016 war ein sehr aufregendes Jahr für mich. Im Mai mein erster Titel mit Manchester United, eine spannende EM und mein privates Highlight im August mit unserer Hochzeit in Venedig.“ Dazu postete er ein Foto von sich und seiner Ana vorm Traualtar.

Bastian Schweinsteiger: Hochzeit mit Ana Ivanovic war im Juli

Blöd nur: Die Traumhochzeit mit vielen Promi-Gästen fand bereits am 12. Juli statt und nicht erst im August. Da wird Ana Ivanovic wohl noch ein Wörtchen mit ihrem Göttergatten sprechen müssen. Erst am Freitag-Nachmittag fiel Schweini sein Fauxpas auf und das Datum wurde geändert.

Allerdings liegt hinter Schweinsteiger ein turbulentes Jahr. Erst die EM in Frankreich, bei der Schweinsteiger noch als DFB-Kapitän und Torschütze glänzte. Später hatte Manchester-Trainer José Mourinho Schweinsteiger über Monate vom Training mit der ersten Mannschaft ausgeschlossen und öffentlich angekündigt, dass der Ex-Münchner keine Zukunft bei United habe. Erst vor wenigen Wochen holte Mourinho ihn zurück ins Training der Profis. Im Liga-Pokal gegen West Ham durfte der 32-Jährige dann für ein paar Minuten spielen. Nach so einem turbulenten Jahr kann so ein Fehler schon mal passieren – sollte natürlich aber nicht...