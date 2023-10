Schweinsteiger wird für Foto von Radl-Ausflug verspottet – denn Fans schauen genau hin: „Oida Basti“

Von: Armin T. Linder

Teilen

Für ein Foto von einem „Radl-Ausflug“ bekam Bastian Schweinsteiger kürzlich sehr viel positive Resonanz – aber auch Spott. Denn ein Detail entging manchem Fan nicht.

München - Auch ziemlich genau vier Jahre nach seinem Karriereende (das er am 8.10.2019 offiziell verkündete) zeigt sich Bastian Schweinsteiger topfit. Dabei helfen dem TV-Experten auch die Ausflüge in die Natur, die seine Fans immer wieder via Instagram miterleben können. Erst vor wenigen Tagen posierte er bei Instagram vor herrlichem Berg-Panorama. „Ich sag’s immer wieder. Stell dir vor: Du gehst Gassi - und da kommt der Schweinsteiger daher…. Mega“, kommentierte ein Nutzer.

Bastian Schweinsteiger auf Radl-Ausflug – doch Fans schauen genau hin

Es kann auch sehr gut sein, dass man draußen plötzlich auf den 39-Jährigen auf zwei Rädern stößt. Denn auch so bewegt er sich gerne im Freien fort, wie ebenfalls immer wieder bei Instagram zu bewundern ist. Doch dabei blamierte er sich aus Sicht mancher Fans ein klein wenig, ebenfalls in diesem sonnigen Oktober 2023. Denn man muss immer damit rechnen, dass bei Instagram genau hingeschaut wird. So auch hier:

„Radl-Ausflug“, schreibt Schweinsteiger zu dem Foto, das ihn mit Helm, Sonnenbrille und Zweirad vor herrlicher Bergkulisse zeigt. Er kassiert eine Menge positiver Kommentare. „Fleißig Basti“, „Schön“, „So nice“, „Toll“, „Tour in der Heimat ist immer ein Erlebnis“ und „Fantastic“, schreiben die begeisterten Follower. Mehr als 22.000 „Gefällt mir“-Angaben gab es obendrein. Allerdings auch wieder ein paar Spötteleien.

Bastian Schweinsteiger erneut mit E-Bike unterwegs

Denn es ist nicht das erste Mal, dass die Fußball-Legende mit einem E-Bike posiert, wie hier anhand des Namens der Modellserie und kurzem Google-Einsatz herauszufinden ist. Hat der Mann mit den Monster-Wadln das denn nötig? Da wundern sich auch Fans. „Scarpia ist doch Elektro-Model!?“, „Sportler-Power oder E-Bike?“, fragen sie. Einer, der wohl um mehrere Jahrzehnte älter ist, wird gar noch hämischer: „Hey Schweini, du kannst doch noch mit Muskelkraft fahren, wenn ich die Alpen mit Gepäck überquert habe, mit 60! Das Rad finde ich allerdings schon sehr cool.“

Ein weiterer Follower will wissen: „Oida Basti, warum elektrisch?“ Und ein anderer bietet sogar an: „Kriegst a mal a gscheids Radl vo mia!“ Mehrere bemerken auch, dass sich Werbung aufs Foto eingeschlichen hat. Denn Schweinsteiger kooperiert mit dem Hersteller, wirbt für diesen. Vielleicht ist das ja auch der Grund, warum er sich damit nicht zum ersten Mal auf seine Radl-Touren begibt und nicht etwa Faulheit. Kürzlich kam es zu einem Huch-Moment im Live-TV: Denn Moderator Alexander Bommes scherzte über eine „Ehekrise bei den Schweinsteigers“. (lin)