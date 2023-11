Österreich-Fan überhäuft Deutschland mit Häme – und jeder kann es sehen

Nach der Blamage des DFB-Teams sind die österreichischen Fans kreativ bei ihren Seitenhieben. Ein Anhänger veräppelt Deutschland mitten in Wien.

Wien – Das 0:2 (0:1) Deutschlands in Österreich sorgt vor der EM 2024 (14. Juni bis 14. Juli) im eigenen Land nicht nur zwischen Berlin, Hamburg, Stuttgart und München für reichlich Gesprächsstoff.

Deutschland verliert in Wien: Häme der österreichischen Fans

Die euphorisierten österreichischen Fans überhäuften das DFB-Team nach der Niederlage im Nachbarschaftsduell mit reichlich Häme. Für die Fußballer aus der Alpenrepublik war es nach dem 2:1 (0:1) in Klagenfurt im Juni 2018 der zweite Sieg in einem Länderspiel gegen eine deutsche Mannschaft in Folge – das gab es letztmals 1931.

Entsprechend riesig war der Jubel bei der rot-weiß-roten Fangemeinde. Ob in der Kurve des Ernst-Happel-Stadions oder in der U-Bahn U2 zurück in die Wiener Innenstadt – überall hallte es: „Der DFB ist so im Oasch!“

Zur Erklärung: „Im Oasch“ sagen Wiener gerne, wenn sie jemanden aufziehen oder foppen wollen. Ins Hochdeutsche übersetzt hat der im Volksmund sehr geläufige Ausdruck mit dem Gesäß einer Person zu tun. Frei übersetzt könnte man auch sagen: „Schlechter geht es nicht.“

Pleite des DFB-Teams gegen Österreich: ÖFB-Fan veräppelt Deutschland in Wien

Und genau an diesem Tiefpunkt war das Team des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Dienstagabend (21. November) nach den Gegentoren von Dortmunds Marcel Sabitzer (29. Minute) und Christoph Baumgartner (73.) von RB Leipzig angelangt. Die Niederlage hätte noch deutlich höher ausfallen können, hätte Frankfurts Torwart Kevin Trapp nicht weitere Großchancen der Österreicher (17./64./90.) vereitelt.

Der deutsche ÖFB-Coach Ralf Rangnick sprach auf der Pressekonferenz hinterher vom „sicherlich besten Länderspiel“ seiner Amtszeit. Der Ehrenpräsident des FC Bayern, Uli Hoeneß, war dagegen „fassungslos“ ob der deutschen Nicht-Leistung im Prater. Grenzenlos blieb der Jubel dagegen bei den österreichischen Anhängern.

Den Piefke, denen hoabn wir es gezoagt!

Einer hatte sich am Tag danach eine besondere Aktion einfallen lassen. Mitten auf dem Wiener Christkindlmarkt in prominenter Lage direkt vor dem mondänen Rathaus hatte sich ein ÖFB-Fan an einem Glühweinstandl platziert. Der junge Mann, vermutlich um die 30 Jahre alt, breitete mit einem schelmischen Grinsen ein DFB-Trikot auf dem Boden aus und stellte sich in österreichischer Fan-Vollmontur darauf.

Österreich: Sieg gegen Deutschland sorgt für Riesen-Jubel unter Fans

Mehr noch: Er hatte sich mutmaßlich gezielt eine Stelle der Sehenswürdigkeit ausgesucht, wo besonders viele Touristen vorbeilaufen. So waren an jenem Mittwochmittag viele deutsche Fans auf dem Christkindlmarkt (Weihnachtsmarkt), um vor der Rückfahrt noch einen Glühwein zu trinken oder eine der legendären Schnitzel-Weckerl zu essen.

Als offenbar Einheimische an dem jungen Mann vorbeiliefen und zufrieden den Daumen hoben, rief er ihnen hinterher: „Den Piefke, denen hoabn wir es gezoagt!“ Ergo: „Den Deutschen, denen haben wir es gezeigt!“

Als ein deutscher Fan anerkennend nickend an ihm vorbeikam, meinte er dagegen diplomatisch und noch immer auf dem Trikot stehend: „Wir dürfen uns auch mal freuen!“ (pm)