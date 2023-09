Fans sorgen vor wichtigstem Spiel der Vereinsgeschichte für atemberaubende Stimmung am Flughafen

Von: Johannes Skiba

Fortaleza steht erstmals im Halbfinale der Copa Sudamericana und wird am Flughafen eindrucksvoll von seinen Fans verabschiedet.

Fortaleza – Der brasilianische Fußballverein Fortaleza Esporte Clube gehört nicht zu den bekanntesten und stärksten Klubs im Land des fünfmaligen Weltmeisters. In der jüngsten Vergangenheit zeigte der Verein aber eine beeindruckende Entwicklung, die ihren vorläufigen Höhepunkt in der Nacht von Dienstag (26. September) auf Mittwoch (27. September) erlebt. Dann spielt Fortaleza um 2.30 Uhr nämlich im Halbfinale der Copa Sudamericana, dem Äquivalent zur Europa League, gegen die Corinthians aus São Paulo. Die Anhängerschaft der Mannschaft aus dem Nordosten Brasiliens sorgte am Flughafen Pinto Martins für eine unvergessliche Verabschiedung ihres Teams.

Fortelza Esporte Club Gründung: 18. Oktober 1918 Erfolge: 1x Meister Série B, 46x Staatsmeisterschaft Ceará

Das wichtigste Spiel der Vereinsgeschichte von Fortaleza

Noch vor sechs Jahren spielte Fortaleza in der drittklassigen Série C. Nach dem Aufstieg in die 2. Liga Série B gelang dem Klub aus dem Bundesstaat Ceará 2018 dann sogar der Durchmarsch in das brasilianische Oberhaus. Die Rückkehr nach zwölf Jahren setzte einige Kräfte frei. 2021 ging es mit dem argentinischen Coach Juan Pablo Voyvoda sogar bis auf Rang vier. In der vergangenen Saison spielte der Klub erstmals in der Copa Libertadores, dem höchsten südamerikanischen Vereinswettbewerb.

Neben dem guten und modernen Fußball überzeugten schon im letzten Jahr vor allem die Fans von Fortaleza mit lautstarken, melodischen Gesängen sowie beeindruckenden Choreografien. In dieser Saison sorgen das Team und die Fans nun in der Copa Sudamericana für Wirbel. Acht von zehn Partien auf internationalem Parkett konnte Voyvodas Truppe gewinnen. Auch in der Liga läuft es ordentlich. Das Halbfinale der Copa Sudamericana ist das verdiente Highlight eines beschwerlichen Weges. Noch nie hat der Klub einen überregionalen oder gar internationalen Titel feiern können. Entsprechend euphorisch wurde das Team dann am Flughafen vor dem wohl wichtigsten Spiel der Vereinsgeschichte verabschiedet.

Stürmt Fortaleza ohne Stars, aber mit seinen Fans ins Finale der Copa Sudamericana?

Von einer erhöhten Plattform der Abflughalle beobachteten die Spieler und das Trainerteam das Spektakel. Die Anhängerinnen und Anhänger von Fortaleza nahmen jeden Zentimeter des Pinot Martins ein und sangen voller Leidenschaft ihre bekannten Lieder. Gibt diese Verabschiedung dem Team einen zusätzlichen Motivationsschub, um den Einzug in das Finale der Copa Sudamericana tatsächlich Realität werden zu lassen?

Die Fans und Außenstürmer Marinho sind die großen Trümpfe für Fortaleza im Habfinale der Copa Sudamericana. © Montage/imago X

Einfach wird die Aufgabe bei den Corinthians aus São Paulo nicht. Echte Stars finden sich im Kader von Fortaleza nicht. Einzig Außenstürmer Marinho, der 2020 Südamerikas Fußballer des Jahres wurde, sticht heraus. Ansonsten ist das Team taktisch immer sehr gut eingestellt, steht kompakt und sorgt mit schnellen Umschaltsituationen oft für Torgefahr. Die favorisierten Corinthians sind schlagbar. Nächste Woche gibt es dann das Rückspiel im heimischen „Castelão“, wo über 60.000 Zuschauerinnen und Zuschauer Fortaleza bis ins Finale tragen könnten. Der nächste Höhepunkt für Fortaleza lässt also nicht lange auf sich warten. (jsk)