Aufruhr beim FC Barcelona: Sieben Spieler bangen um Ligastart – jetzt sorgen Vertragsklauseln für Zündstoff

Von: Momir Takac

Beim FC Barcelona herrscht nur zwei Tage vor dem Start in den Liga-Betrieb Chaos: Noch immer fehlt für sieben Profis die Spielberechtigung.

Barcelona – Eigentlich müsste beim FC Barcelona die Vorfreude auf den Saisonstart riesig sein. Fans können es kaum erwarten, all die für mehr als 150 Millionen Euro verpflichteten Spieler auf dem Platz zu sehen. Doch dieser Tage herrscht in Katalonien keine Euphorie, sondern vielmehr Ernst, Hektik und Chaos.

Am Freitag startet die spanische Eliteliga „La Liga“ in die neue Spielzeit. Der FC Barcelona ist am Samstag gegen Rayo Vallecano gefordert. Doch wer im Kader steht, ist derzeit noch völlig offen. Im schlimmsten Fall muss Trainer Xavi auf sieben Spieler verzichten – darunter fünf Neuzugänge. Auch das Pflichtspieldebüt des vom FC Bayern nach Barcelona gewechselten Robert Lewandowski steht in den Sternen. Was ist los?

Beim FC Barcelona herrscht kurz vor dem Ligastart Alarmstimmung

Schuld für das Tohuwabohu in Barcelona sind strenge Auflagen der Liga. Diese berechnet mit einem komplexen Verfahren für jeden Klub eine Gehaltsobergrenze, die partout nicht überschritten werden darf. Die Katalanen überschreiten dieses Limit offensichtlich noch, denn ganze sieben Spieler sind noch nicht einmal bei La Liga registriert: Neben den Neuzugängen Andreas Christensen, Franck Kessié, Jules Koundé, Raphina und Lewandowski, haben auch Sergi Roberto und Ousmane Dembelé, mit denen Verträge verlängert wurden, keine Spielberechtigung.

Besitzen noch keine Spielberechtigung für den FC Barcelona: Robert Lewandowski, Raphinha und Andreas Christensen – Eric Garcia kann sich freuen. (v. l . n. r.) © IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSIN

Die Verantwortlichen des FC Barcelona haben in den verbleibenden Tagen noch viel Arbeit vor sich, um die Auflagen zu erfüllen. Während der Verein fleißig Rechte veräußert, braucht es trotzdem noch frisches Geld und Gehaltseinsparungen. Als Verkaufskandidaten gelten die Topverdiener Pierre-Emerick Aubameyang, Memphis Depay und Frenkie de Jong, der immer noch auf Gehalt wartet, worauf er vorübergehend verzichtete.

FC Barcelona: Neuzugänge Kessié und Christensen sollen besondere Vertragsklauseln haben

Sollte bis Samstag das Kunststück nicht glücken, müssen fünf der sieben Betroffenen vorerst mit einem Platz auf der Tribüne vorliebnehmen. Zwei Spieler jedoch könnten sich sogar gleich wieder vom hoch verschuldeten FC Barcelona verabschieden.

ESPN berichtet, dass die ablösefreien Christensen und Kessié den Verein zum Nulltarif wieder verlassen können, sollten sie nicht vor dem ersten Spiel beim Verband registriert sein. Ob die Neuzugänge dies auch wollen würden, steht auf einem anderen Blatt. In jedem Fall tragen die Vertragsklauseln in der aktuellen Situation nicht gerade zur Beruhigung bei. Sicher auch nicht der Abgang des La-Masia-Juwels Adam Aznou, den sich der FC Bayern schnappte. (mt)