FC Barcelona - Eintracht Frankfurt im Live-Ticker: 30.000 Auswärtsfans sorgen für Ausnahmezustand

Von: Patrick Mayer

Zehntausende sind angereist: die Fans von Eintracht Frankfurt in Barcelona. © IMAGO/Revierfoto

Eintracht Frankfurt tritt im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League beim FC Barcelona an. Die Hessen kommen mit 30.000 Fans. Verfolgen Sie das Spiel heute Abend hier im Live-Ticker.

FC Barcelona - Eintracht Frankfurt, heute, 21 Uhr

Aufstellung Barcelona: - Aufstellung Frankfurt: - Tore: -

München/Barcelona - Es ist ein historisches Spiel für Eintracht Frankfurt: Die Hessen treten heute Abend (ab 21 Uhr) im legendären Nou Camp zum Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League* an. Und: Nach dem 1:1 im Hinspiel hat die SGE gegen den schier übermächtigen FC Barcelona sogar die Chance auf das Weiterkommen. Ein Halbfinale unter deutscher Beteiligung täte auch der Fußball-Bundesliga* gut, nachdem der FC Bayern in der Champions League sensationell am FC Villarreal (0:1, 1:1) gescheitert ist.

Die Zuversicht ist beim Außenseiter regelrecht greifbar. „Ich will aus dem verdammten Pokal trinken - aber darauf muss ich noch bis Sevilla warten“, sagte Eintracht-Präsident Peter Fischer vor der Partie. Vorstandssprecher Axel Hellmann verglich das Europa-League-Gastspiel beim FC Barcelona mit dem Pokalfinale gegen den FC Bayern im Jahr 2018: „Es ist ein Endspiel. Keiner muss uns sagen, wie groß dieser Gegner ist. Aber wir wissen, dass unser Klub in der Lage ist, besondere Dinge zu schaffen.“ Sportvorstand Markus Krösche erklärte: „Wir fahren dahin und schlagen die.“

FC Barcelona - Eintracht Frankfurt im Live-Ticker: 30.000 Fans aus Deutschland angereist

Schon am Spieltag selbst sorgte Eintracht Frankfurt* in der katalanischen Großstadt mit ihren rund 1,6 Millionen Einwohnern für Aufsehen. Und zwar durch seine Fans. 30.000 Anhänger waren aus Deutschland in die Hauptstadt der Region Katalonien gereist und feierten schon Stunden vor dem Anstoß in der Innenstadt eine riesige (und friedliche) Fußball-Party. Vereinspräsident Fischer, der die beiden Partien gegen den Spanien-Riesen als die größten Eintracht-Spiele seit 1960 bezeichnet hatte, mischte sich unter die SGE-Fans und trank mit diesen Dosenbier.

Im Video: „Heimspiel“ in Barcelona - Rund 30.000 Eintracht-Fans in Katalonien

Verfolgen Sie das Europa-League-Viertelfinale zwischen dem FC Barcelona und Eintracht Frankfurt hier im Live-Ticker.