Spanier spotten: Lewandowski scheitert mit FC Barcelona in der Europa League – „Katastrophe mit Folgen"

Von: Patrick Freiwah

Im Gigantenduell der Europa League hat der FC Barcelona den Kürzeren gezogen. Nach dem K.o. bei Manchester United gehen spanische Medien mit Lewandowski und Co. hart ins Gericht.

Manchester/Barcelona - In der heimischen Liga liegt der FC Barcelona mit großem Vorsprung an der Spitze, europäisch haben sich die stolzen Katalanen in der Zwischenrunde der Europa League verabschiedet. Im vorweggenommenen Finale gegen Manchester United kassierte das Team von Trainer Xavi eine 1:2-Pleite und musste nach dem 2:2-Remis im Hinspiel die Segel streichen.

FC Barcelona fliegt gegen ManUnited raus - „von Katastrophe zu Katastrophe“

Die knappe Niederlage im Old Trafford vor rund 77.000 Zuschauern ist der nächste sportliche Rückschlag auf europäischem Parkett, nachdem bereits in der Champions League das Ziel Achtelfinale verpasst wurde (in der FC-Bayern-Gruppe). Damit gehen dem Klub von Ex-FCB-Stürmer Robert Lewandowski neuerlich Millionengelder verloren, die zum Erhalt des überteuerten Kaders notwendig sind.

Die heimischen Medien gehen dementsprechend wenig zimperlich mit dem FC Barcelona um und legen den Finger in die Wunde. „Seit dem Finale in Berlin von Katastrophe zu Katastrophe“, titelt die Zeitung Sport über das neuerliche Versagen des Teams um Lewandowski und den deutschen Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen.

Robert Lewandowski und der FC Barcelona haben sich in der Zwischenrunde von der Europa League verabschiedet. © IMAGO/Martin Rickett

Champions League, Europa League - Barcelona hat europäisch nichts mehr zu melden

In der deutschen Hauptstadt hat das ruhmreiche Barca letztmals einen europäischen Titel eingefahren, als Juventus Turin im Finale bezwungen wurde (3:1). Auf die finanzielle Not spielt die Marca an und schreibt von einer „Katastrophe mit Folgen“, aufgrund der immensen Ausgaben vor der Saison - trotz einer erdrückend hohen Schuldenlast. „Barcelona wird Probleme haben, den Kurs zu halten.“ Auch die AS spielt auf den finanziellen Schaden nach dem K.o. bei ManUnited an: „Das Aus sorgt für eine weitere Lücke im Etat.“

FC Barcelona in finanzieller Schieflage: „Reise durch die Wüste könnte lang werden“

Trainer Xavi setzt seine Hoffnungen prompt in die nächste Europacup-Saison: „Dann wollen wir konkurrenzfähig sein und zeigen, dass wir mithalten können.“ Aus finanziellen Gründen könnten da jedoch beim Kader größeren Änderungen vollzogen werden: „Sollten sich die ominösesten Sommerprognosen bewahrheiten und die Mannschaft Spieler abgeben müssen, deutet alles darauf hin, dass die Reise durch die Wüste sehr lang werden wird“, führt die Marca aus.

Robert Lewandowski, der Barcelona im Duell der früheren Champions-League-Sieger zunächst per Foulelfmeter in Führung bringen konnte, richtet seinen Blick auf die verbliebenen Titelchancen in Meisterschaft und Pokal. „Wir sind enttäuscht“, lässt der polnische Goalgetter per Instagram wissen - „aber wir können noch Titel in dieser Saison holen.“

