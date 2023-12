FC Barcelona: Gründung, Erfolge, Stadion – alle Infos zum spanischen Top-Klub

Drucken Teilen

Marc-André ter Stegen im Tor des FC Barcelona. © Jon Super / dpa

Der FC Barcelona steht nicht nur für großen Weltfußball und Spielerlegenden, sondern auch für seine besondere Verbindung zu Katalonien.

Der FC Barcelona ist ein Sportverein, der besonders wegen seiner herausragenden Fußballabteilung bekannt ist. Neben dem Fußball werden aber auch andere Sportarten im Verein sehr erfolgreich betrieben. Real Madrid ist der größte Konkurrent des FC Barcelona. Real Madrid und der FC Barcelona sind die erfolgreichsten Fußballvereine Spaniens. Die Duelle der beiden Vereine werden als Klassiker (El Clásico) bezeichnet und üben große Anziehungskraft auf Fans aus. Neben den sportlichen Erfolgen steht der FC Barcelona auch für das Streben von Katalonien nach Unabhängigkeit. Zusätzlich fällt der Verein aktuell durch seine hohen Schulden auf.

FC Barcelona: Die Geschichte des Clubs

Gegründet wurde der FC Barcelona am 29. November 1899 – und der Fußballklub entwickelte sich schnell zu einem Symbol für Katalonien. Daher stammt auch das Motto „Més que un club“ (Deutsch: Mehr als ein Club). Das zeigt, dass der FC Barcelona sich nicht nur als Sportverein sieht. Auch im Logo findet sich die Verbundenheit zu Katalonien wieder, das ist unschwer an der Flagge Kataloniens in dem Wappen zu erkennen.

Erste sportliche Erfolge feierte der FC Barcelona bereits vor der Gründung der Primera División, der ersten spanischen Liga. Zudem schafften die Spieler aus Barcelona es, gleich die erste Meisterschaft in der Saison 1928/1929 für sich zu entscheiden. In der Folge kam es aber auch immer wieder zu Schwankungen in der Leistung der Mannschaft, bis diese im Jahr 1961 in die Krise schlitterte.

Das Stadion des FC Barcelona

Das Stadion des FC Barcelona heißt Camp Nou, was katalanisch ist und so viel wie „Neues Spielfeld“ bedeutet. Es wurde 1957 gebaut und direkt als Heimstadion des spanischen Fußballvereins eingeweiht. Das Camp Nou ist das weltweit drittgrößte Stadion und fasst rund 110.000 Zuschauer. Da die Katalanen Fußball lieben, sind die Plätze bei jedem Spiel beinahe alle belegt.

FC Barcelona – große Namen und große Erfolge

Johan Cruyff (*25.04.1947) sollte den FC Barcelona 1973 aus der Krise führen und war einer der ersten nicht-spanischen Profispieler in „La Liga“, die ihre Grenzen für ausländische Profis lange verschlossen gehalten hatte. Diese Aufgabe meisterte Cruyff bravourös und führte die Katalanen nicht nur zur ersten Meisterschaft seit 14 Jahren, sondern begeisterte auch die Fans schnell von sich. Bis heute gilt der Niederländer als jemand, der dem FC Barcelona als Spieler und später als Trainer seinen Stempel aufgedrückt hat.

Ebenfalls sowohl als Spieler wie auch als Trainer sehr erfolgreich war Pep Guardiola (*18.01.1971), der zur Saison 2008/2009 das Amt als Trainer beim FC Barcelona übernahm. Er führte die Katalanen zu drei Champions-League-Titeln und auch zum Tripple aus spanischer Meisterschaft, spanischem Pokal und Champions-League-Sieg. Charakteristisch für den Erfolg des FC Barcelona war und ist das sogenannte Tiki-Taka – ein ganz besonderer Spielstil, den die Fans des Vereines bis heute lieben.

FC Barcelona: Erfolge und aktuelle Situation

Der FC Barcelona blickt auf eine beeindruckende Reihe an Erfolgen im Fußball zurück. Die größten sind:

Champios-League-Sieger

FIFA-Klub-Weltmeisterschaft

spanische Meisterschaft

spanischer Pokalsieger