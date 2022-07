FC Barcelona: Tweet zeigt Lewandowski nach Medizincheck

Teilen

Robert Lewandowski als Noch-Bayern-Spieler in der Allianz Arena. © Sven Hoppe/dpa

Robert Lewandowski hat den Medizincheck beim FC Barcelona bestanden und wird nach seinem Abschied vom FC Bayern München wohl heute offiziell als Neuzugang vorgestellt.

Miami - Die Katalanen twitterten am Montagabend Aufnahmen des Weltfußballers aus Polen in einem Outfit des Clubs und setzten einen Haken neben das Wort Medizincheck. Nach Angaben der US-Nachrichtenagentur AP sollte Lewandowski am Dienstag seinen Vertrag unterschreiben. „Barcelona ist zurück. Ich denke, ich kann dabei helfen, das Team wieder an die Spitze des europäischen Fußballs zu setzen“, sagte Lewandowski demnach.

Der Stürmer war nach wochenlangem Hin und Her vom FC Bayern freigegeben worden. Der deutsche Rekordmeister bekommt nach Medieninformationen etwa 50 Millionen Euro Ablöse für den bald 34-Jährigen, dessen Vertrag noch ein Jahr lief. Lewandowski ist bereits in Miami, die Katalanen sind wie der FC Bayern in den kommenden Tagen auf einer Promo-Tour in den USA und spielen unter anderem in Las Vegas gegen Real Madrid. dpa