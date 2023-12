FC Bayern bei Club-WM 2025 dabei - Sommer-Turnier in USA

Drucken Teilen

Der FIFA-Verband hat sich für die USA als Gastgeber der Club-WM 2025 entschieden. Der FC Bayern ist sicher dabei. © Mike Egerton/Press Association/dpa

Der FC Bayern München gehört zu den zwölf Europa-Startern bei der neuen Club-WM 2025. In den USA findet ein Turnier mit 63 Spielen statt. Eine richtige Sommerpause fällt aus. Kritik ist programmiert.

Dschidda/München - Den Profis vom FC Bayern München steht 2025 ein weiterer anstrengender Fußball-Sommer bevor.

Wie die FIFA nach der Sitzung ihres Councils in Dschidda in Saudi-Arabien mitteilte, ist der deutsche Rekordmeister schon jetzt für die Premiere der neuen Club-WM qualifiziert. Das Turnier soll vom 15. Juni bis 13. Juli in den USA ausgetragen werden mit 63 Partien insgesamt und sieben Spielen für die Finalisten.

Aus Europa nehmen an dem neuen Format zwölf der insgesamt 32 Mannschaften teil. Neben den Bayern sind bereits die Champions-League-Sieger der Jahre 2021 bis 2023, FC Chelsea, Real Madrid und Manchester City, qualifiziert. Auch der Gewinner der laufenden Spielzeit in der Königsklasse bekommt ein Ticket.

Aufgrund ihrer guten Ergebnisse im wichtigsten Europacup in den vergangenen Jahren haben sich neben den Münchnern auch Paris Saint-Germain, Inter Mailand, der FC Porto und Benfica Lissabon das Startrecht gesichert. Drei weitere europäische Teams können sich noch qualifizieren.

Spielergewerkschaft kritisiert Entscheidung

Die Spielergewerkschaft Fifpro kritisierte die FIFA-Entscheidung, die eine „mangelnde Rücksichtnahme für die geistige und körperliche Gesundheit der teilnehmenden Spieler sowie eine Missachtung ihrer Privat- und Familienleben“ darstelle. Der Weltverband ignoriere die Stimme der Spieler bei den Themen Gesundheit, Wohlbefinden und Leistung, teilte Fifpro in einer Stellungnahme mit.

Der Fußball-Sommer 2025 wird für die Nationalspieler besonders intensiv. Nach dem Finale in der Bundesliga (17. Mai), dem Pokal-Finale (24. Mai) und dem Champions-League-Finale am 31. Mai in München steht noch ein Länderspiel-Fenster mit möglichen WM-Qualifikationsspielen oder dem Finale der Nations League zwischen dem 2. und 10. Juni an. Fünf Tage später beginnt dann in Übersee die Club-WM.

Diskussionen um die Belastung der Top-Spieler sind programmiert. Die Sommerpause vor der WM-Saison verkürzt sich für die besten Clubs vor der folgenden WM-Saison auf rund einen Monat. Allerdings haben die Spitzenclubs dem neuen FIFA-Format zugestimmt und sind über ihrer Vereinigung, die European Club Association (ECA), an der Vermarktung beteiligt.

In einem weiteren neuen Wettbewerb spielt der jährliche Champions-League-Sieger aus Europa gegen den Sieger eines Qualifikationsturniers der anderen kontinentalen Meister. Erstmals findet das Endspiel um diesen Intercontinental Cup am 18. Dezember 2024 statt. dpa