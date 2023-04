FC Bayern in Freiburg ohne Stürmer Choupo-Moting

Bayern Münchens Eric Maxim Choupo-Moting (r) wird beim Spiel in Freiburg fehlen. © Sven Hoppe/dpa

Vier Tage nach dem Pokal-Aus trifft der FC Bayern wieder auf den SC Freiburg. Ein wichtiger Spieler fehlt dem Tabellenführer aber im Breisgau.

München - Der FC Bayern München muss im nächsten Top-Duell gegen den SC Freiburg auf Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting verzichten. Der Stürmer des deutschen Fußball-Meisters fehlt wegen Kniebeschwerden am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

„Choupo wird, so wie es aussieht, ausfallen. Er hat eine Reaktion im Knie gehabt. Er war vorher ein bisschen angeschlagen am Knie und hatte noch mal Probleme. Er wird morgen und heute nicht dabei sein“, sagte Trainer Thomas Tuchel in München. Auch Mathys Tel (Muskelfaserriss) fehlt noch, zudem ist Abwehrspieler Dayot Upamecano gelb-gesperrt.

Auch für das Hinspiel im Viertelfinale der Champions League am kommenden Dienstag bei Manchester City werde es für Choupo-Moting „eng“, sagte Tuchel. Als mögliche Optionen nannte er Serge Gnabry und Sadio Mane. Eine weitere Möglichkeit für die Spitze wäre Thomas Müller.

Nur vier Tage nach dem 1:2-Aus im DFB-Pokalviertelfinale gegen die Freiburger wollen die Bayern im Breisgau ihre Tabellenführung in der Bundesliga verteidigen. „Es bleibt natürlich eine Riesenenttäuschung“, sagte Tuchel zum Pokal-K.o. und dem Aus der Triple-Träume. „Es gilt, daraus zu lernen und es in eine Bereitschaft umzumünzen, da zu sein. Wir schauen nach vorne, haben die nächste schwierige Aufgabe vor der Brust und spielen in der Bundesliga um den Titel.“ dpa