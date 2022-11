Bayern gegen Inter: Wo läuft die Champions League heute live im TV und Stream?

Von: Philipp Kuserau

Teilen

Das Rückspiel zwischen den Bayern und Inter steigt am Dienstagabend. © IMAGO/Marcio Machado

Die Bayern empfangen Inter Mailand am letzten Vorrunden-Spieltag der Champions League. Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream.

München - Reines Schaulaufen oder geht es nochmal zur Sache? Vor dem Duell zwischen dem FC Bayern und Inter Mailand am Dienstagabend sind in Gruppe C bereits alle Entscheidungen gefallen. Durch den beeindruckenden 3:0-Erfolg über den FC Barcelona im Camp Nou haben sich die Münchner schon vergangene Woche den Gruppensieg gesichert. Im Achtelfinale, das für den Februar nach der WM 2022 angesetzt ist, geht es also gegen einen Zweitplatzierten aus einer anderen Gruppe.

Bayern mit beeindruckenden Statistiken in der Gruppenphase der Champions League

In der Vorrunde setzten die Bayern in der wohl schwersten aller acht Gruppen mit Inter und Barca ein absolutes Ausrufezeichen. Fünf Siege aus fünf Spielen, dazu ein Torverhältnis von 16:2 Toren. Einzig die aktuellen Überflieger aus Neapel können vor dem letzten Spieltag mit 20:4 Toren ein noch besseres Torverhältnis vorweisen. Kurios: Die einzigen beiden Gegentore fingen sich die Bayern beim 4:2-Sieg gegen Viktoria Pilsen, dem schwächsten Team der Gruppe.

FC Bayern will gegen Inter Siegesserie aufrecht erhalten - gelingt die maximale Punkteausbeute?

Auch Inter schaffte durch den souveränen 4:0-Erfolg gegen Pilsen vergangene Woche den Einzug in die K.o.-Phase. Der zweite Platz ist den Mailändern nicht mehr zu nehmen. Barca und der abgewanderte Robert Lewandowski müssen nach einer enttäuschenden Vorrunde den Weg in die Europa League antreten - eine Genugtuung für die Bayern? Aus sportlicher Sicht geht es also bei der Begegnung zwischen Bayern und Inter nicht mehr um den ganz großen Preis. Coach Julian Nagelsmann könnte die Gelegenheit nutzen, um den Reservisten Spielzeit und ein paar Leistungsträgern eine Pause zu geben. Dennoch ist davon auszugehen, dass die Münchner mit der nötigen Ernsthaftigkeit in die Partie gehen, immerhin geht es neben dem finanziellen Aspekt auch darum, die Vorrunde mit der makellosen Bilanz von sechs Siegen beenden zu können.

Begegnung FC Bayern München - Inter Mailand Anpfiff 1. November 2022, 21.00 Uhr Stadion Allianz-Arena, München

Champions League heute live: Wo läuft FC Bayern gegen Inter Mailand im TV und Stream?

Die Partie zwischen den Roten und den Gästen aus Mailand wird am Dienstagabend live und exklusiv bei Amazon Prime zu sehen sein. Das Spiel wird also wie üblich nicht im Free-TV übertragen. Los geht‘s bei Amazon mit den Vorberichten ab 20 Uhr mit Sebastian Hellmann und seinen Gästen. Jonas Friedrich und Experte Benedikt Höwedes werden das Spiel kommentieren.

Für die Nutzung von Amazon Prime wird ein gültiges Abo benötigt. Sofern Sie eines haben, können Sie den Stream auf allen möglichen mobilen Endgeräten sowie über die entsprechende Anwendung auch auf ihrem TV-Gerät empfangen. Nach Spielende und der Analyse gibt es bei Amazon dann auch noch die Highlights der anderen Partien zu sehen.

TV Amazon Prime Live-Stream Amazon Prime Live-Ticker tz.de

Bayern gegen Inter im Live-Ticker bei tz.de

Wer keine Möglichkeit zum Schauen hat, kann auch unseren Live-Ticker bei tz.de nutzen und so keine wichtige Spielszene verpassen. (kus)