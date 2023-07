Pulisic-Wechsel zu Milan wohl fix – FC Bayern offenbar doch an BVB-Kandidat Alvarez „dran“

Von: Christoph Wutz, Jan Oeftger

Christian Pulisic zieht es von London wohl in die Serie A. Der FC Bayern zeigt offenbar Interesse an Edson Alvarez, der auch auf der BVB-Liste stand.

Update vom 8. Juli, 10.45 Uhr: Flügelspieler Christian Pulisic steht wohl kurz vor einem Wechsel in die Serie A. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge zieht es den Noch-Chelsea-Star zum AC Mailand.

Die Ablösesumme soll rund 20 Millionen Euro betragen und könnte sich durch Bonuszahlungen noch erhöhen. Der 24-jährige US-Amerikaner stieß vor vier Jahren für knapp 64 Millionen Euro zu den „Blues“ und gewann mit ihnen vor zwei Jahren die Champions League.

Während es Christian Pulisic (l.) von Chelsea wohl nach Italien zieht, könnte Ajax Amsterdams Edson Alvarez (r.) zum FC Bayern wechseln. © Imago / Action Plus / ANP

Verstärkung für das Mittelfeld? Bayern offenbar doch an BVB-Kandidat Alvarez „dran“

Erstmeldung vom 7. Juli, 14.13 Uhr: München – In der Sommerpause ruht zwar der Ball, Spannung ist in dieser Phase dennoch geboten – besonders auf dem Transfermarkt. Der FC Bayern München feilt nach der enttäuschenden vergangenen Saison fleißig am Kader für die nächste Runde. Neben einem neuen Stürmer und Innenverteidiger soll noch ein defensiver Mittelfeldspieler zum Rekordmeister wechseln. Laut Bild gibt es bereits eine aufgewärmte Spur.

Lange sah es so aus, als hätte Borussia Dortmund Edson Alvarez als Nachfolger für Jude Bellingham auserkoren. Doch mehreren Medienberichten zufolge möchte BVB-Trainer Edin Terzic lieber auf Salih Özcan und Emre Can im defensiven Mittelfeld setzen. Deswegen sollen die Schwarz-Gelben Abstand von einer Alvarez-Verpflichtung genommen haben.

Der FC Bayern ist an Edson Alvarez „dran“. © IMAGO/ Ajax Amsterdam v AZ Alkmaar

Bayern München sucht noch einen zweikampfstarken Mittelfeldspieler

Doch die Bayern sind laut Bild-Informationen am Ajax-Star „dran“. Sie suchen noch einen zweikampfstarken Mittelfeldabräumer. Diese Beschreibung würde auf den 25-jährigen Mexikaner zutreffen. Günstig wäre Alvarez, der laut transfermarkt.de einen Marktwert von 35 Millionen Euro hat, aber nicht zu haben.

Höchste Priorität besitzt bei den Bayern erst einmal die Verpflichtung eines Mittelstürmers. Wenn die Münchner einen Transfer von Harry Kane realisieren können, würde das einen hohen finanziellen Aufwand bedeuten. Ob dann noch genügend Geld für eine Alvarez-Verpflichtung verfügbar wäre, ist unklar.

Deutlich weiter ist der FC Bayern mit dem neuen Innenverteidiger Kim Min-jae. Und auch bei den anderen Bundesligisten ist ordentlich was los auf dem Transfermarkt. Bei Gladbach könnte es nach den Abgängen von Thuram und Hofmann einen weiteren geben. (jo)