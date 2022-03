Offensiv oder defensiv? So plant Flick mit Bayern-Youngster Musiala in der Nationalmannschaft

Von: Manuel Bonke

Jamal Musiala glänzt aktuell beim FC Bayern im defensiven Mittelfeld. Bundestrainer Hansi Flick plant mit dem Youngster gegen Israel jedoch eher in der Offensive.

Sinsheim - Jamal Musiala (19) findet sich beim FC Bayern seit einigen Wochen in ungewohnter Rolle wieder: Auf der Doppelsechs neben Mittelfeldchef Joshua Kimmich (26). In München haben es sich Trainer Julian Nagelsmann (34) und die Kaderplaner um den Technischen Direktor Marco Neppe (35) zur Aufgabe gemacht, Musiala zum „neuen Thiago“ zu entwickeln. Das klappt bisher ganz gut – und ist auch Bundestrainer Hansi Flick nicht verborgen geblieben (57), wie er auf tz-Nachfrage verriet: „Jamal ist ein wirklich intelligenter Spieler. Er weiß mit seinen Beinen immer genau, wo er hinzulangen hat. Er ist geschickt im Ballgewinn.“ Darum könne er auch bei der Nationalmannschaft als Sechser spielen, „davon bin ich absolut überzeugt“.

Bayern-Youngster Musiala: Unter Flick eher offensiv - „einfach fantastisch“

Wenn man zwischen den Zeilen liest, sieht Flick den Bayern-Youngster in offensiverer Rolle trotzdem einen Tick besser aufgehoben. Bei Anspielen sei „die Dynamik, die er im Offensivspiel mitnimmt, einfach fantastisch. Er kann einer Mannschaft mit seinen Qualitäten im Eins-gegen-Eins auch immer wieder Räume verschaffen, weil sich der Gegner auf ihn immer neu einstellen muss.“

Jamal Musiala vom FC Bayern München beim Training der deutschen Nationalmannschaft in Sinsheim. © Eibner/imago-images

Der Spieler selbst sieht es ähnlich wie der Nationaltrainer und fühlt sich in offensiverer Rolle wohler. Letztendlich geht es für Musiala darum, weiter Spielpraxis zu sammeln – unabhängig von der Position. Flick ließ am Freitag in Frankfurt bereits durchblicken, dass der Youngster gegen Israel in der Startelf stehen wird. Es wäre bereits sein zehnter Auftritt im DFB-Trikot. So viele Einsätze hatte nicht einmal Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus (61) im gleichen Alter. (bok)