Trotz Rumpelfußball: „Der FC Bayern wird die Schale im nächsten Jahr wieder bekommen“

Von: Stefan Stukenbrok

Teilen

Im Supercup konnte der FC Bayern nicht bestehen - RB Leipzig netzte dreifach ein. © Imago / Zink (Montage)

Der FC Bayern fing sich im Supercup-Spiel gegen RB Leipzig eine deutliche 0:3-Niederlage ein - nur Trainer Thomas Tuchel zeigte sich anschließend bei seiner Paradedisziplin „Ratlosigkeit“ in meisterlicher Form. Fans der Roten blicken dennoch optimistisch in die Zukunft - dazu die Community-Kommentare des Tages.

München - Die Älteren unter uns werden sich noch erinnern - es gab mal eine Zeit, in der der FC Bayern München nicht jedes Jahr Bundesligameister wurde, sondern noch echte Konkurrenten um sich hatte. Seit 2013 allerdings ging die Meisterschale ununterbrochen an die Säbener Straße. Spannung geht anders. Doch zuletzt schwächelte der Rekordmeister und konnte den letzten Meistertitel nur mit viel Glück und Dortmunder Unvermögen am letzten Spieltag für sich verbuchen.

FC Bayern: Abonnent für „Endstation“ Achtelfinale in der Champions League

International lief es seit einigen Jahren ohnehin nicht mehr rund, für den einstigen europäischen Spitzenverein war regelmäßig im Achtelfinale der Champions League Feierabend. Wie sehr Bayern München an Attraktivität für Top-Stars eingebüßt hat, konnte man auch an den verzweifelten Transferbemühungen um Hochkaräter wie Kyle Walker, Declan Rice, David Raya oder Kepa Arrizabalaga beobachten - es gab einen Korb nach dem anderen. Wenigstens der Kane-Transfer klappte und verhinderte die totale Demütigung, auch wenn sich Tottenham-Chef Daniel Levy einen Spaß daraus machte, die Bayern-Oberen monatelang vorzuführen.

Wer wird Meister? Machen Sie mit und stimmen ab

FC Bayern: Torwartproblem hausgemacht

Harry Kane darf sich also zu diversen Altlasten gesellen, denen man kaum noch Größeres zutrauen mag - darunter Manuel Neuer, welcher seine Torwartqualitäten schon seit etlichen Jahren nicht mehr regelmäßig abrufen konnte. Dennoch gilt Neuer als unantastbar, der Verein setzt alles auf eine Karte, auf sein Comeback - trotz seines Alters und der Ungewissheit, ob er nach seiner Verletzung überhaupt noch mal zu einer brauchbaren Stärke findet. Der gerade erst zur letzten Rückrunde geholte Yann Sommer hat längst die Flucht Richtung Mailand ergriffen und Alexander Nübel ließ sich zum VfB Stuttgart ausleihen - ein nun gesuchter Torhüter von Format wird sich nur schwer für Bankdrückerei verpflichten lassen. Also muss es vorerst Sven Ulreich richten - aber die Situation hatte man schon vor einigen Monaten, jetzt wurde sie wieder ohne Not herbeigeführt.

FC Bayern - Konkurrenz nicht besser

Da aber die hartnäckigsten Verfolger aus Dortmund und Leipzig insgesamt eher Qualität verloren denn hinzugewonnen haben, schauen die Fans des FC Bayern optimistisch nach vorne und glauben, der zwölfte Meisterschaftstitel in Folge sei nur eine Formsache. Gleichwohl wird Trainer Tuchel teils kritisch gesehen, seine Schonfrist gilt als beendet.

Die Community-Kommentare des Tages

Dass Tuchel bisher bei Bayern auf ganzer Linie enttäuscht hat, ist doch offensichtlich. Und dass es mehr als ungeschickt war, die Mannschaft öffentlich so zu kritisieren und sich bei einem neuen Spieler für die Leistung zu entschuldigen (!), sehen wohl auch die Meisten so. Hat nicht lange angehalten, die Schockverliebtheit - er sollte weniger reden und seine eigene Arbeit hinterfragen.

Da verliert der FCB so ein unbedeutendes Spiel mit 0:3 und schon wird über Thomas Tuchel hergefallen. Bei einem Sieg des FCB hätten das alle als normal abgehakt und die Rede wäre von einem bedeutsamen Schritt Richtung Triple gewesen. Der FCB hat nach wie vor eines der weltbesten Teams und wird die Schale im nächsten Jahr wieder bekommen. Ob es für den Gewinn der Champions League reichen wird, muss sich zeigen, andere Teams können auch Fußball spielen. Also gelassen bleiben und zuversichtlich in die Zukunft schauen, das wird schon werden.

Hinweis: Wir behalten uns vor, Community-Kommentare zum besseren Verständnis zu kürzen und kontextgerecht zu überarbeiten.

Community-Kommentar des Tages - worum geht es?

Das Community-Team sucht täglich besonders lesenswerte und pointierte Kommentare von unseren Leserinnen und Lesern heraus und eröffnet mit ihnen spannende Diskussionen.

Kann der FC Bayern unter Thomas Tuchel den Meistertitel verteidigen?? Schreiben Sie uns Ihre Meinungen in den Kommentarbereich und diskutieren mit.

Sie haben zu einem anderen Thema einen tollen Community-Kommentar entdeckt? Dann freuen wir uns sehr über Ihre Zuschrift an community@redaktion.ippen.media.