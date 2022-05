Video auf Instagram

Bestes Wetter in Marbella und beste Laune bei den DFB-Stars: Thomas Müller und Manuel Neuer haben Grund zu feiern. Leroy Sané guckt dabei allerdings in die Röhre.

Marbella – Die Nationalmannschaft ist im sonnigen Spanien angekommen. In Marbella stehen fünf Tage – von Montag (23. Mai) bis Freitag (27. Mai) Regenerationstrainingslager an, ehe es weiter nach Herzogenaurach geht. Mit einem prall gefüllten DFB-Kader beginnt Trainer Hansi Flick die Vorbereitung auf die Nations-League-Spiele gegen Ungarn, Italien und England.

Person Thomas Müller Geboren 13. September 1989 (Alter 32 Jahre), Weilheim in Oberbayern Aktueller Verein FC Bayern München

Bayern-Star Thomas Müller feiert Neuer-Vertrag und foppt Leroy Sané

Gesetzte Kraft in der DFB-Nationalmannschaft ist Thomas Müller. In den letzten 10 Jahren ist Thomas Müller mit weitem Vorsprung der beste Vorbereiter der Bundesliga. Seine Pässe sind gefährlich, seine Flanken finden ihr Ziel. Bei der DFB-Elf setzt er Leroy Sané in Szene gesetzt. Auf Instagram veröffentlichte er am Montagabend ein Video von den Gesprächen am Esstisch. Der 32-Jährige saß mit Bayern-Kollegen Manuel Neuer und eben Leroy Sané am Tisch.

Der Angreifer feiert mit Keeper Manuel Neuer dessen Vertragsverlängerung beim FC Bayern München, von der tz.de berichtete. Der 36-jährige Torwart bleibt dem Rekordmeister noch bis Juni 2024 erhalten: „Klar, der Kasten ist wieder sauber für die nächsten zwei Jahre“, jubelt Müller in die Kamera.

DFB-Nationalmannschaft: Thomas Müller veröffentlicht Instagram-Video mit Manuel Neuer und Leroy Sané

Aber Thomas Müller wäre nicht Thomas Müller, wenn er nicht auch Scherze über seine Teamkollegen machen würde. Dieses Mal trifft es Leroy Sané, mit dem er neulich die Meisterschaft feierte. Ein Kameraschwenk zeigt: Der Kollege aus dem Bayern- und DFB-Kader sitzt am Tischende. Allerdings hat er nicht so viel Spaß wie das Gespann Müller-Neuer.

DFB-Elf: Bayern-Star Thomas Müller scherzt über Frisur von Teamkollegen Leroy Sané

Auf Nachfrage „Oder Leroy“, schüttelt er nur den Kopf. Müller schießt hinterher: „Schicke Frise übrigens!“ Der gebürtige Essener hatte lange einen Afro, seit Kurzem trägt er die Haare urückgebunden. Frech von Thomas Müller, der seit Jahren noch weniger Variation in der Frisur als die Bundesliga im Titelkampf hat. Bei seinen Fans kommt das Instagram-Video aber gut an.

Thomas Müller veröffentlicht Instagram-Video: Fans nehmen Leroy Sané in Schutz

Zahlreiche vor Lachen weinende Emojis schreiben die Follower unter den Beitrag. Einige Kommentare lauten: „Hahaha Leroy denkt sich auch nur ‚holt mich hier raus‘“, „ärgere den Kleinen doch nicht so“ oder „Mega! Leroy kann seine Freude halt nicht so zeigen“.

Aber fest steht: Wenn Thomas Müller öffentlich Scherze über seine Teamkollegen macht, dann weiß man, dass bei der Nationalmannschaft die Welt in Ordnung ist.

Rubriklistenbild: © Thomas Müller, Instagram