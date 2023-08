FC Bayern verlängert mit Stürmer und verleiht ihn zur PSV nach Eindhoven

Von: Marius Epp, Korbinian Kothny

Der FC Bayern München hat den nächsten Abgang zu verzeichnen. Zuvor wurde der Vertrag des Angreifers aber noch verlängert. Die wichtigsten Transfer-News im Ticker.

Update vom 11. August, 10.30 Uhr: Der FC Bayern hat den Vertrag mit Malik Tillman bis 2026 verlängert. Gleichzeitig wird der 21-Jährige für eine Saison an den niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven ausgeliehen. Der Offensivspieler kam 2015 von der SpVgg Greuther Fürth zu den Junioren des deutschen Rekordmeisters.

Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung des FC Bayern: „Malik Tillman hat sich bei seiner Leihstation in Glasgow sehr gut entwickelt. Wir sind überzeugt von seinem großen Potenzial, daher haben wir seinen Vertrag bis 2026 verlängert. Er braucht weiterhin Spielpraxis auf höchstem Niveau, um seine nächsten Schritte zu machen. Wir wünschen ihm bei der PSV Eindhoven viel Erfolg und werden seine weitere Entwicklung sehr gespannt verfolgen.“

FC Bayern hat Nachfolger für Sommer im Visier

Update vom 10. August, 10.20 Uhr: Der FC Bayern scheint sich bei der Suche nach einem Nachfolger für Yann Sommer auf einen Favoriten festgelegt zu haben. Nach Informationen von Sky sollen die Verantwortlichen an der Säbener Straße auf einen Transfer von Kepa Arrizabalaga konzentrieren. Der Spanier steht derzeit beim FC Chelsea unter Vertrag, soll sich aber einen Wechsel in die bayrische Landeshauptstadt vorstellen können.

Im Raum steht eine einjährige Leihe mit anschließender Kaufoption. Laut Sky sind auch schon konkrete Gespräche mit den Chelsea-Verantwortlichen terminiert. Sollte ein Kepa-Transfer nicht möglich sein, soll Geronimo Rulli (Ajax Amsterdam) die Alternative sein.

Kepa Arrizabalaga soll der Sommer-Nachfolger beim FC Bayern werden. © IMAGO/Dan Weir

RB Leipzig legt sich auf Gvardiol-Nachfolger fest: Lukeba soll kommen

Update vom 10. August, 9.21 Uhr: RB Leipzig soll sich bei der Suche nach einem Nachfolger für Josko Gvardiol festgelegt haben. Wie die Leipziger Volkszeitung und Sky übereinstimmend berichten, soll Castello Lukeba vor einem Wechsel zu den Sachsen stehen. Demnach soll Max Eberl „auf einem sehr guten Weg“ sein, den 20-Jährigen zu verpflichten.

Lukeba steht noch bis Juli 2025 bei Olympique Lyon unter Vertrag und soll über 30 Millionen Euro Ablöse kosten. Der französische U21-Nationalspieler gehörte in der vergangenen Saison zu den absoluten Leistungsträgern bei OL.

Castello Lukeba soll kurz vor einem Wechsel zu RB Leipzig stehen. © dpa

Update vom 9. August, 20.45 Uhr: Der Wechsel von Franck Kessie nach Saudi-Arabien ist fix. Wie der FC Barcelona am Mittwochabend vermeldete, geht der Mittelfeldspieler für eine Ablösesumme in Höhe von 12,5 Millionen Euro zum Al-Ahli SC.

Dort trifft Kessie, der für den spanischen Spitzenklub in 43 Partien zum Einsatz kam, unter anderem auf Riyad Mahrez (ehemals Manchester City) und Roberto Firmino (zuvor FC Liverpool). Trainiert wird der ivorische Nationalspieler in Zukunft von Matthias Jaissle, der RB Salzburg unmittelbar vor dem Saisonstart den Rücken kehrte.

70 Millionen angeblich zu wenig: ManCity will wohl West Hams Paqueta

Update vom 9. August, 17.30 Uhr: Lucas Paqueta soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge das Interesse von Manchester City auf sich gezogen haben. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, soll der amtierende Champions-League-Sieger Paquetas derzeitigem Klub West Ham United bereits ein mündliches Angebot unterbreitet haben.

Der Traditionsverein habe die Offerte, die sich wohl im Bereich von 70 Millionen Euro bewegte, aber ausgeschlagen. Trotzdem befinde man sich nach wie vor in Kontakt. West Ham würde den Brasilianer angeblich gerne behalten, sei sich aber bewusst, dass dieser einer Luftveränderungen offen gegenüberstehe. Denkbar soll zudem sein, dass auch ManCity-Spieler in den Deal eingebaut werden.

FC Bayern: Benjamin Pavard könnte München in Richtung Manchester verlassen

Update vom 9. August, 13.38 Uhr: Kommt noch Bewegung in die Causa Benjamin Pavard beim FC Bayern? Dass der französische Nationalspieler die Münchner gerne verlassen würde, ist bereits länger bekannt. Bisher fehlte es aber an Abnehmern für den Defensivspezialisten.

Nach tz-Infos finden jetzt aber Gespräche mit Manchester United über einen Transfer statt. Der Franzose möchte den FC Bayern demnach weiterhin verlassen. Passend dazu arbeitet West Ham derzeit an einer Verpflichtung von Harry Maguire. Die Londoner sollen sich mit den ‚Red Devils‘ laut Fabrizio Romano bereits über eine Ablösesumme von 35 Millionen Euro einig sein. Der Transfer-Guru bestätigte zudem die tz-Infos, dass sich Manchester United mit Pavard befasst. Neben dem Franzosen sollen auch Jean Clair Todibo und Edmond Tabsoba als Maguire-Nachfolger im Rennen sein.

Verlässt Benjamin Pavard den FC Bayern? © IMAGO/Ulrich Wagner

Irres Saudi-Angebot: Wechselt Victor Osimhen in die Wüste?

Update vom 9. August, 13.25 Uhr: Der saudische Erstligist Al-Hilal will es bei Victor Osimhen anscheinend wissen. Wie der italienische Corriere dello Sport berichtet, sollen die Saudis ihr Angebot für den Nigerianer auf 200 Millionen Euro erhöht haben. Ein erstes Angebot über 150 Millionen Euro war dem SSC Neapel Ende Juli demnach zu gering.

Osimhen soll bei einem Wechsel einen Fünf-Jahres-Vertrag erhalten, bei dem er ein jährliches Gehalt von 50 Millionen Euro einstreichen soll. Der 24-Jährige wurde im Sommer ebenso mit mehreren europäischen Top-Klubs in Verbindung gebracht. Auch der FC Bayern soll Osimhen als Alternative für Harry Kane auf dem Schirm haben. Trotz des irren Saudi-Angebots will aber Neapel-Präsident Aurelio De Laurentiis seinen Starstürmer dem Vernehmen nach nicht ziehen lassen.

Stürmt Victor Osimhen bald in Saudi-Arabien? © IMAGO/Fotoagenzia

Wout Weghorst wechselt auf Leihbasis zur TSG Hoffenheim

Update vom 9. August, 10.40 Uhr: Die Rückkehr von Wout Weghorst in die Bundesliga ist perfekt. Der 31-Jährige wird in der kommenden Saison für die TSG Hoffenheim auf Torejagd gehen. Das bestätigten die Kraichgauer via Pressemitteilung am Mittwoch.

„Ich denke, ich übertreibe nicht, wenn ich diesen Transfer als beachtlich und außergewöhnlich bezeichne. In jedem Fall ist er das für uns“, freute sich TSG-Geschäftsführer Alexander Rosen über den Transfer. Weghorst wird dabei vom englischen Premier-League-Aufsteiger für ein Jahr ausgeliehen. Zuletzt war der Niederländer an Manchester United ausgeliehen. Der Vertrag von Weghorst in Burnley läuft noch bis Juni 2025. In Hoffenheim wird der Knipser mit der Nummer zehn auflaufen.

Wout Weghorst kehrt in die Bundesliga zurück. © IMAGO/Pressinphoto/Shutterstock

Mbappe-Nachfolger? Barca-Spordirektor bestätigt Dembélé-Wechsel zu PSG

Update vom 9. August, 10.00 Uhr: PSG arbeitet weiter am Kader für die kommende Saison. Nach der Verpflichtung von Stürmer Goncalo Ramos befindet sich auch der Transfer von Ousmane Dembélé auf der Zielgeraden.

Barca-Sportdirektor Mateu Alemany bestätigte im Rahmen des Testspiels gegen die Tottenham Hotspur: „Ousmane Dembélé ist auf dem Weg nach Paris. Der Deal ist abgeschlossen, wir müssen nur noch alle Dokumente unterschreiben.“ Dem Vernehmen nach fließen rund 50 Millionen Euro Ablöse für den französischen Nationalspieler.

Ousmane Dembélé wird sich PSG anschließen. © IMAGO/Matthew Visinsky/Icon Sportswire

Erstmeldung vom 8. August: Paris – Messi, Mbappé, Neymar: Dieses Weltklasse-Sturmtrio war Zeit seiner Existenz von keinem Klub der Welt zu überbieten. Für den Gewinn der Champions League reichte es aber trotzdem nicht. Jetzt sind die Zeiten der galaktischen PSG-Offensive wohl endgültig vorbei. Lionel Messi steht bereits seit Längerem bei Inter Miami unter Vertrag und verzückt die amerikanischen Fans mit einer unglaublichen Torquote in seinen ersten Spielen.

Rund um Ausnahmekönner Kylian Mbappé spielt sich momentan eine recht unwürdige Posse ab. Die Pariser sortierten den Franzosen aus, nachdem dieser das Angebot ausgeschlagen hatte, seinen bis 2024 laufenden Vertrag zu verlängern. Kaum zu glauben, aber wahr: Der Superstar ist französischen Medien momentan nicht „Teil des Projekts“, dessen Flaggschiff er für mehrere Jahre war.

Mbappé ist nicht mehr erwünscht, Neymar will wohl gehen: PSG vor Ausverkauf

Der Verein forciert einen Abgang in diesem Sommer, weil er seinen Superstar 2024 nicht ablösefrei verlieren will. Mbappé hat deutlich gemacht, dass er seinen Kontrakt nicht verlängern will. Eine ähnliche Situation also wie bei Harry Kane und den Tottenham Hotspur – mit dem Unterschied, dass Klub-Boss Daniel Levy seine Ikone trotzdem halten möchte und bisher jegliche Offerten des FC Bayern abgelehnt hat.

Mbappé trainiert momentan in der Gruppe des aussortierten Stars, in der sich auch Julian Draxler fit hält. Real Madrid gilt als heißer Anwärter auf eine Verpflichtung, allerdings sollen die Königlichen laut L‘Equipe und RMC auf eine klare Absichtserklärung Mbappés warten.

Spielen Neymar und Kylian Mbappé noch einmal bei PSG zusammen? Aktuell sieht es nicht danach aus. © IMAGO/ Matthieu Mirville

Weghorst vor Rückkehr in die Bundesliga: Schlägt Hoffenheim zu?

Neu sind die Wechselgerüchte rund um Neymar: Offenbar will auch der Dritte im Bunde des Stürmertrios den Klub nun verlassen. Die französische Sportzeitschrift L‘Equipe berichtet, dass Neymar das PSG-Management am Sonntag über seine Wechselabsichten informiert haben soll. Mit den bevorstehenden Transfers von Ousmane Dembélé (FC Barcelona) und Goncalo Ramos (Benfica Lissabon) rüstet sich der Hauptstadtklub für eine Zukunft ohne Neymar und Co.

Währenddessen steht Wout Weghorst vor einer Rückkehr in die Bundesliga. Der niederländische Stürmer ist sich Berichten der Bild zufolge einig mit der TSG 1899 Hoffenheim. Momentan steht der 31-Jährige noch beim FC Burnley unter Vertrag, zuletzt war er an Manchester United ausgeliehen. (epp)