FC Chelsea gegen den FC Liverpool: Premier League live im TV und Live-Stream

Von: Marcel Schwenk

Zum Nachholspiel des 8. Spieltags gastiert der FC Liverpool am Dienstag beim FC Chelsea. So sehen Sie die Premier League in TV und Live-Stream.

London – Der FC Liverpool tritt am Dienstagabend (4. April) um 21.00 Uhr beim FC Chelsea an. Beide Teams hinken aktuell den eigenen Erwartungen zurück, nun kommt es zum direkten Duell. Wer kann sich im Nachholspiel des 8. Premier-League-Spieltags durchsetzen? Und wie schlagen sich die Londoner im ersten Spiel nach der Trennung von Ex-Coach Graham Potter?

Duell der kriselnden Giganten: Chelsea empfängt Liverpool

Der FC Chelsea sorgte am Sonntag mit der Freistellung Potters für ein Trainerbeben. Nach nur sieben Monaten endete die Zeit des 47-Jährigen in der englischen Hauptstadt, im Jahr 2023 gelangen unter seiner Regie nur drei Siege in der Liga. „Im Namen des gesamten Vereins möchten wir Graham für seinen Beitrag zu Chelsea herzlich danken. Wir haben den größten Respekt vor Graham als Trainer und als Mensch. Er hat sich immer professionell und integer verhalten und wir sind alle enttäuscht über dieses Ergebnis“, so ein Teil des offiziellen Statements im Wortlaut.

Bekommt es am Dienstag mit dem FC Liverpool zu tun: Chelsea-Angreifer Kai Havertz. © Mike Egerton/PA Wire/dpa

Gerüchte um die Potter-Nachfolge laufen bereits, auch der Name des Ex-Bayern-Trainers Julian Nagelsmann fiel schon in dem Zusammenhang. Interimsweise übernimmt zunächst Co-Trainer Bruno Saltor. Auf der Gegenseite sitzt LFC-Übungsleiter Jürgen Klopp trotz der bitteren 1:4-Pleite gegen Manchester City am vergangenen Samstag weiterhin fest im Sattel, auch wenn der achte Tabellenplatz kaum zufriedenstellend sein dürfte. Auf der Pressekonferenz vor der Begegnung forderte er eine „Reaktion“ seiner Mannschaft gegen die „Blues“.

Der FC Chelsea empfängt am Dienstagabend (4. April) den FC Liverpool zum Nachholspiel des 8. Spieltags. Anstoß der Premier-League-Partie ist um 21.00 Uhr. So sehen Sie das Kräftemessen live im TV und Live-Stream.

FC Chelsea gegen FC Liverpool: Läuft die Premier League live im Free-TV?

Das Duell von Chelsea mit Liverpool läuft in Deutschland nicht im frei empfangbaren Fernsehen .

mit läuft . Für die Übertragung der Premier League ist Sky verantwortlich.

FC Chelsea gegen FC Liverpool: Die Premier League live im Pay-TV

Pay-TV-Sender Sky zeigt das Spiel Chelsea vs. Liverpool live .

zeigt das Spiel . Die Übertragung startet am Dienstagabend (4. April) um 20.50 Uhr .

startet am Dienstagabend (4. April) um . Der Anstoß erfolgt um 21.00 Uhr .

erfolgt um . Um das Match live verfolgen zu können, benötigen Sie ein Abonnement bei Sky .

Um das Match live verfolgen zu können, benötigen Sie ein Abonnement bei Sky.

FC Chelsea gegen FC Liverpool: Premier League im Live-Stream

Falls Sie ein Sky-Abo haben, können sie Chelsea gegen Liverpool im Live-Stream via Sky Go sehen. Die App kann für Apple- und Android-Geräte heruntergeladen werden.

haben, können sie sehen. Die App kann für Apple- und Android-Geräte heruntergeladen werden. Auch bei WOW TV, ehemals Sky Ticket, gibt es einen Live-Stream. Dieser ist aber ebenfalls nur mit einem Abo abrufbar.

