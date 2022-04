FC Chelsea - Real Madrid live: Wo läuft die Champions League heute im TV und Stream?

Viertelfinale der Königsklasse

+ © Imago Top-Stürmer Karim Benzema (l.) reist mit Real Madrid in der Champions League zum FC Chelsea. © Imago

Thomas Tuchel muss in der Champions League mit dem FC Chelsea an Real Madrid vorbei. Alle Infos, wo das Spiel heute live im TV und Stream läuft.

London ‒ Die ersten Viertelfinal-Partien der Saison 2021/2022 stehen an, das Feld in der UEFA Champions League ist bereits erheblich kleiner geworden. Auf dem Weg ins Halbfinale müssen nun der FC Chelsea und Real Madrid aneinander vorbei. Die beiden Mannschaften sind sich bereits im vergangenen Jahr begegnet, damals setzten sich die „Blues“ im Halbfinale durch und machten damit einen großen Schritt zum Champions-League-Erfolg 2021.

Thomas Tuchel wird trotzdem gewarnt sein. Das Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain hat gezeigt, wie gefährlich die „Königlichen“ noch sein können. Nach einem 1:0-Rückstand gegen Neymar, Messi und Mbappé drehte Real plötzlich auf und setzte sich dank eines Hattricks von Karim Benzema durch. Auch in der Liga zeigt die alte Garde von Carlo Ancelotti, dass die Zeit von Benzema, Kroos, Modrić und Co. noch längst nicht vorbei ist. Abgesehen von der 0:4-Klatsche im Clásico gegen den FC Barcelona könnte es kaum besser laufen, mit zwölf Punkten Vorsprung sind die Madrilenen nahezu sicherer Meister der Primera División.

Begegnung FC Chelsea - Real Madrid Datum 6. April 2022 Anstoß 21.00 Uhr Stadion Stamford Bridge, London

FC Chelsea - Real Madrid: Champions League könnte von der Premier League dominiert werden

Für den FC Chelsea sieht es in der hart umkämpften Premier League weit weniger rosig aus. Die Blues stehen auf dem dritten Platz und haben mit dem Kampf um die Meisterschaft nichts mehr zu tun ‒ der FC Liverpool und Manchester City sind zu weit davongeeilt. Dafür ist der amtierende Champion der Königsklasse auf bestem Wege, sich erneut für den Wettbewerb zu qualifizieren. Mit vier Siegen hatten Tuchel und Co. einen guten Lauf und hätten mit jeder Menge Rückenwind in das Viertelfinale gegen Real gehen können. Das letzte Spiel gegen Brentford wurde jedoch zum Rückschlag und ging mit 1:4 deutlich verloren.

Im Viertelfinale wird die Mannschaft alles dafür tun, die Pleite zu vergessen. Durch die Siege vom FC Liverpool und Manchester City in den ersten Viertelfinal-Hinspielen sind die Premier-League-Teams aktuell gut aufgestellt. Es wäre möglich, drei englische Mannschaften im Halbfinale der Champions League zu sehen. Immerhin gingen schon zwei der letzten drei Titel auf die Insel. 2019 gewannen die Reds mit Trainer Jürgen Klopp und im vergangenen Jahr setzte sich Chelsea durch ‒ übrigens in einem rein-englischen Finale gegen Pep Guardiola und ManCity.

Bilanz beider Mannschaften: Real Madrid ohne Sieg gegen FC Chelsea

Die Bilanz zwischen Chelsea und Real Madrid spricht für die Engländer. In bisher vier Spielen blieben die „Königlichen“ ohne Sieg. Chelsea setzte sich 1991 im Europapokal der Pokalsieger mit 1:1 n.V. und 2:1 durch. Im Halbfinale des vergangenen Jahres gewannen die Blues das Rückspiel 2:0 nach einem 1:1-Hinspiel.

FC Chelsea - Real Madrid: Wo kann ich die Champions League heute im TV verfolgen?

Das Spiel wird leider nicht im TV übertragen. Da sich der Streamingdienst DAZN die Rechte an der UEFA Champions League gesichert hat und die Fernsehsender leer ausgegangen sind, müssen Fußball-Fans auf die Streaming-Plattform ausweichen. Die Partie kann lediglich über Smart-TV-Apps auf TV-Geräten geschaut werden.

Ab 23 Uhr zeigt das ZDF außerdem die Highlights der Spiele. Jochen Breyer moderiert die Sendung gemeinsam mit Per Mertesacker. Es werden die Zusammenfassungen aller Viertelfinals gezeigt - auch von der Partie des FC Bayern gegen den FC Villarreal.

FC Chelsea - Real Madrid: Champions-League-Übertragung im Überblick

Begegnung FC Chelsea - Real Madrid TV DAZN (Smart-TV) Live-Stream DAZN Highlights im Free-TV ZDF (ab 23 Uhr)

FC Chelsea - Real Madrid: Wo läuft die Champions League heute im Live-Stream?

DAZN überträgt heute beide Champions-League-Partien im Live-Stream auf der Plattform. Um darauf zugreifen zu können, braucht man jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement, das je nach Preis monatlich oder jährlich gekündigt werden kann. Es wird außerdem eine Konferenz angeboten, in der Bayern gegen Villarreal sowie Chelsea gegen Madrid läuft.

Das Einzelspiel wird von Uli Hebel gemeinsam mit seinem Experten Sebastian Kneißl kommentiert. Jan Lüdeke moderiert die Konferenz-Sendung und Michael Born wird die Spiele zusammen mit Lukas Schönmüller kommentieren. Während der Stream zum Chelsea-Spiel erst um 21.00 Uhr startet, beginnt der Konferenz-Stream schon um 20.45 Uhr. (ta)