Wo läuft Chelsea gegen Tottenham heute live im TV und Stream?

Kracher in der Premier League

Am 2. Spieltag kommt es in England zum Duell zwischen Chelsea und Tottenham - live zu sehen im TV und Stream.

Im Londoner Stadtderby nimmt es der FC Chelsea mit Tottenham Hotspur auf. Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream.

München/London - Bereits am 2. Spieltag wartet in der Premier League mit dem Londoner Stadtduell zwischen dem FC Chelsea und Tottenham Hotspur ein echtes Kracher-Spiel auf die Zuschauer. Kai Havertz gegen Harry Kane auf dem Platz, Thomas Tuchel gegen Antonio Conte an der Seitenlinie - es wird heiß hergehen in der Begegnung zweier englischer Top-Klubs. Angeblich hat der FC Bayern München gewisse Transferpläne mit Kane.

Die Blues starteten mit einem nüchternen 1:0-Erfolg über den FC Everton und Ex-Chelsea-Coach Frank Lampard in die Saison. Ein Elfmeter durch Jorginho in der neunten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte brachte die Gäste auf die Siegerstraße. Viel mehr passierte danach nicht mehr. Es war ein umkämpftes Spiel mit wenigen Torraumszenen - beide Teams waren vor allem darauf bedacht, hinten die Null zu halten.

Chelsea gegen Tottenham heute live: Spurs mit gelungenem Saisonauftakt

Der Saisonauftakt der Spurs zu Hause gegen den FC Southampton war da schon deutlich unterhaltsamer. Nach frühem 0:1-Rückstand (12. Minute) drehte das Team von Conte noch im ersten Durchgang die Partie. Ryan Sessegnon (21.) und Eric Dier mit einem sehenswerten Kopfballtor trafen für Tottenham. Ein Eigentor durch Mohammed Salisu und der Treffer des stark aufspielenden Dejan Lulusevski sorgten für den 4:1-Endstand gegen die Elf vom österreichischen Trainer Ralph Hasenhüttl.

In der vergangenen Premier-League-Saison ging zweimal der FC Chelsea als klarer Sieger vom Platz (3:0 und 2:0). Auch in den beiden Duelle im Carabao Cup (EFL Cup) behielt das Tuchel-Team in Hin- und Rückspiel die Oberhand (2:0 und 1:0).

Begegnung FC Chelsea - Tottenham Hotspur Datum Sonntag, 14. August 2022 Anpfiff 17.30 Uhr Stadion Stamford Bridge

Premier League heute live: Wo läuft FC Chelsea gegen Tottenham Hotspur im TV und Stream?

Pay-TV-Sender Sky besitzt in Deutschland die Übertragungsrechte der Premier League. Somit ist das Spitzenspiel des 2. Spieltags im englischen Oberhaus dort auch live und exklusiv auf dem Sender Sky Sport Premier League zu sehen. Die Vorberichte beginnen um 17 Uhr. Kommentator ist Florian Schmidt-Sommerfeld.

Auf WOW, dem Streaming-Ableger von Sky, wird die Partie parallel im Live-Stream übertragen. Das Programm von Sky kann nur mit gültigem Abo empfangen werden. (kus)

Premier League heute live: Die Übertragung von Chelsea gegen Tottenham in der Übersicht