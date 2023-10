1. FC Heidenheim gegen FC Augsburg heute live: Hier sehen Sie das Bundesligaspiel live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Am 8. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zum Duell 1. FC Heidenheim gegen den FC Augsburg. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Heidenheim – Die Länderspielpause ist vorbei und in der Fußball-Bundesliga steht der 8. Spieltag an. Der Aufsteiger 1. FC Heidenheim hat einen ordentlichen Saisonstart hingelegt und will auch gegen den FC Augsburg punkten. Bei den Fuggerstädtern läuft es dagegen nicht gut, weshalb dort auch der erste Trainerwechsel der Saison vollzogen wurde.

1. FC Heidenheim gegen FC Augsburg: Wer holt sich den Sieg?

„Die Mannschaft hat einen guten Eindruck hinterlassen. Es ging viel um das Thema Mindset, aber auch einige taktische Dinge haben wir auf dem Platz umgesetzt“, sagte der neue Augsburg-Trainer Jess Thorup auf der Pressekonferenz vor der Partie beim 1. FC Heidenheim.

„Bei Ruben Vargas wird es schwierig für das Wochenende, Kevin Mbabu ist ebenfalls noch nicht zurück auf dem Platz. Sonst sind alle Spieler voll im Training“, so der Coach weiter, der sich freut, dass viele Augsburg-Fans die Reise nach Heidenheim machen: „Es freut mich, dass so viele Fans nach Heidenheim mitfahren. Das ist perfekt, wir brauchen sie!“

Der 1. FC Heidenheim empfängt den FC Augsburg. © IMAGO/Eibner-Pressefoto / Michael Berm

„Was die Analyse des Spiels betrifft, ist es schwierig, weil wir logischerweise davon ausgehen müssen, dass Dinge verändert werden. Ich glaube, dass man nicht davon ausgehen kann, dass sie sowohl was die Grundordnung und die Systematik betrifft, so weiterspielen. Auch personell kann es Veränderungen geben. Das sind Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Alles, was wir der Mannschaft zeigen, hat damit zu tun, wie der FCA zuletzt gespielt hat“, sagte Heidenheim-Coach Frank Schmidt vor dem Duell mit Augsburg.

Die Bundesliga-Partie zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem FC Augsburg steigt am Sonntag, 22. Oktober 2023, um 17.30 Uhr in Heidenheim. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

1. FC Heidenheim gegen FC Augsburg: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem FC Augsburg wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

1. FC Heidenheim gegen FC Augsburg: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem FC Augsburg im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen dem übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 22. Oktober 2023, um 17.00 Uhr mit den Vorberichten, um 17.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

(smr)