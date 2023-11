1. FC Heidenheim gegen VfL Bochum jetzt live: Hier sehen Sie das Bundesligaspiel im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Am 12. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zum Duell 1. FC Heidenheim gegen VfL Bochum. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Heidenheim – Die Bundesliga-Partie zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem VfL Bochum steigt am Sonntag, 26. November 2023, um 15.30 Uhr in Heidenheim. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

1. FC Heidenheim gegen VfL Bochum: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem VfL Bochum wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

1. FC Heidenheim gegen VfL Bochum: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem VfL Bochum im Live-Stream übertragen.

Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 26. November 2023, um 15.00 Uhr mit den Vorberichten, um 15.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

1. FC Heidenheim gegen VfL Bochum: Wer holt sich den Sieg?

Die Länderspielpause ist vorbei und in der deutschen Fußball-Bundesliga steht der 12. Spieltag an. Der 1. FC Heidenheim will weitere Punkte für den Klassenerhalt sammeln und muss dafür den VfL Bochum schlagen. Im Duell zweier Kellerkinder wäre ein Sieg doppelt wertvoll, da man sich vom direkten Konkurrenten ein wenig absetzt.

„Standards sind ein Thema. Offensiv ist Heidenheim sehr gut, defensiv haben sie da das ein oder andere Tor kassiert. Aber das ist auch nur ein Teil unserer Spielvorbereitung“, sagte Bochum-Cheftrainer Thomas Letsch auf der Pressekonferenz vor dem Gastspiel beim 1. FC Heidenheim. „Ivan Ordets ist ein enorm wichtiger Spieler für uns, natürlich fehlt er uns. Es geht ihm soweit gut, ich glaube aber nicht, dass wir ihn in diesem Jahr nochmal in einem Spiel sehen werden“, so der Coach weiter.

Der 1. FC Heidenheim trifft auf den VfL Bochum. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

In der Tabelle der Fußball-Bundesliga liegt der 1. FC Heidenheim mit zehn Punkten auf Platz 13. Nur einen Platz dahinter steht der VfL Bochum mit neun Zählern. Mit einem Sieg könnten die Bochumer den Kontrahenten überholen. Experten erwarten ein spannendes Duell auf Augenhöhe, bei dem am Ende die Tagesform den Ausschlag zwischen Sieg und Niederlage geben wird. (smr)