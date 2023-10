1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Köln jetzt live: So sehen Sie das DFB-Pokalspiel im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Der 1. FC Köln ist in der 2. Hauptrunde des DFB-Pokals zu Gast beim 1. FC Kaiserslautern. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Kaiserslautern – In der 2. Hauptrunde des DFB-Pokals kommt es zum Duell zweier Traditionsvereine. Der 1. FC Kaiserslautern empfängt auf dem heimischen Betzenberg den 1. FC Köln. Die Vorzeichen können allerdings unterschiedlicher kaum sein. Während die Gastgeber in der 2. Bundesliga oben mitspielen, hängen die Gäste eine Liga höher im Tabellenkeller fest.

1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Köln: Wer kommt eine Runde weiter?

„Wir sind uns darüber bewusst, was uns in Lautern erwartet. Die Vorbereitung und Auswertung beginnt, sobald die PK vorbei ist. Ich freue mich riesig auf das Duell. Ich weiß, dass wir es können und hoffe sehr, dass wir erfolgreich sein werden“, sagte Kölns Cheftrainer Steffen Baumgart auf der Pressekonferenz vor der Partie auf dem Betzenberg.

„Es wird auf einigen Positionen Wechsel geben. Das liegt an einem Krankheitsfall und auch daran, wie zufrieden ich war. Ich werde in Kaiserslautern die aus meiner Sicht stärkste Mannschaft auflaufen lassen.“, so der FC-Coach weiter, der offenbar auf einen Spieler verzichten muss: „Ein Fragezeichen gibt es bei Rasmus Carstensen aufgrund einer Erkältung. Da müssen wir abwarten und kurzfristig schauen. Alles andere bleibt wie vergangene Woche.“

Der 1. FC Köln ist im DFB-Pokal zu Gast in Kaiserslautern. © IMAGO/Michael Taeger

Das Spiel der 2. Hauptrunde im DFB-Pokal zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Köln steigt am Dienstag, 31. Oktober 2023, um 20:45 Uhr in Kaiserslautern. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Köln: DFB-Pokal live im Free-TV?

Der Free-TV-Sender ZDF überträgt das DFB-Pokalspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Köln live und in voller Länge im Free-TV.

1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Köln: DFB-Pokal live im Pay-TV bei Sky

Die Partie 1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Köln wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Köln startet am Dienstag, 31. Oktober 2023 , um 20.15 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 20.45 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky

1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Köln: DFB-Pokal im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das DFB-Pokalspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Köln selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.