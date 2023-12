1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Nürnberg heute live: Hier sehen Sie den DFB-Pokal im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Drucken Teilen

Im Achtelfinale des DFB-Pokals kommt es zum Duell 1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Nürnberg. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Kaiserslautern – Das Spiel des Achtelfinales im DFB-Pokal zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Nürnberg steigt am Dienstag, 5. Dezember 2023, um 18 Uhr in Kaiserslautern. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Nürnberg: DFB-Pokal live im Free-TV?

Der TV-Sender ARD überträgt das DFB-Pokalspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Nürnberg live und in voller Länge im Free-TV.

1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Nürnberg: DFB-Pokal live im Pay-TV bei Sky

Die Partie 1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Nürnberg wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Kaiserslautern startet am Dienstag, 5. Dezember 2023 , um 17.30 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 18.00 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky

1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Nürnberg: DFB-Pokal im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das DFB-Pokalspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Nürnberg selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

Im DFB-Pokal steht das Achtelfinale auf dem Programm und das erste Mal seit zahlreichen Jahren befinden sich noch zahlreiche Zweitligisten im Wettbewerb. Aus der Bundesliga mussten mehrere Favoriten die Segel streichen und es könnte mal wieder ein unterklassiger Verein den Weg ins Finale nach Berlin finden. Aus dem Traditionsduell 1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Nürnberg muss aber einer seine Hoffnungen begraben.

In der 2. Bundesliga lief es für beide Vereine zuletzt nicht nach Wunsch. Der 1. FC Kaiserslautern startete zwar furios in die Saison, konnte zuletzt aber gar nicht mehr gewinnen und trennte sich schließlich von Cheftrainer Dirk Schuster. Am vergangenen Spieltag setzte es dann eine deutliche Klatsche in Magdeburg, das die Pfälzer näher an den Tabellenkeller spült.

Der 1. FC Kaiserslautern trifft auf den 1. FC Nürnberg. © IMAGO/Jan Huebner/Scherbaum

Der 1. FC Nürnberg hatte am letzten Spieltag Fortuna Düsseldorf zu Gast und geriet völlig unter die Räder. Am Ende hieß es 0:5 aus Sicht der Franken, die genau wie der 1. FC Kaiserslautern wohl nichts zu tun haben werden mit einem möglichen Aufstieg in die Bundesliga. Im DFB-Pokal soll deshalb der große Wurf gelingen. (smr)