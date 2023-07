1. FC Kaiserslautern gegen FC St. Pauli: 2. Bundesliga heute live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Am 1. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga empfängt der 1. FC Kaiserslautern den FC St. Pauli. So sehen Sie die Partie im TV und im Stream.

Kaiserslautern – Die Sommerpause hat ein Ende in der 2. Bundesliga und der Ball rollt wieder. Am 1. Spieltag steht ein Traditionsduell an, denn der 1. FC Kaiserslautern empfängt auf dem heimischen Betzenberg den FC St. Pauli. Bei den Gastgebern sind Erik Durm und Terrence Boyd wieder ins Training eingestiegen und könnten dabei sein gegen die Norddeutschen. Negativ dagegen: FCK-Kapitän Jean Zimmer muss gesperrt zusehen.

1. FC Kaiserslautern gegen FC St. Pauli: Wer holt sich die ersten drei Punkte?

„Ich erwarte trotzdem, dass meine Mannschaft mutig agiert und wir auch vor dieser Kulisse unser Spiel auf den Platz bringen“, sagte Pauli-Trainer Fabian Hürzeler vor der Partie auf dem Betzenberg. „Es wird natürlich eine besondere Atmosphäre und Herausforderung auf dem Betzenberg. Wir wissen, sowohl die Mannschaft auf dem Platz als auch das Team auf den Rängen wird alles für drei Punkte geben.“, so der Coach weiter.

1. FC Kaiserslautern trifft auf den FC St. Pauli. © IMAGO/wolfstone-photo

„Dapo Afolayan hat gestern wieder mit der Mannschaft mit trainiert. Etienne Amenyido, Adam Dzwigala und Maurides machen gute Fortschritte“, gibt Hürzeler Einblicke in den Stand bei den angeschlagenen Spielern und zeigt sich allgemein zufrieden mit dem Kader: „Ich bin sehr zufrieden mit meinem Kader. Ich habe viele Möglichkeiten, unser Spiel variabel zu besetzen. Trotzdem beobachten wir natürlich weiterhin den Markt.“

Das Spiel des 1. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem FC St. Pauli findet am Samstag, 29. Juli 2023, in Kaiserslautern statt. Anpfiff ist um 13 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

1. FC Kaiserslautern gegen FC St. Pauli: 2. Bundesliga live im Free-TV?

Das Spiel des 1. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem FC St. Pauli wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

1. FC Kaiserslautern gegen FC St. Pauli: 2. Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie 1. FC Kaiserslautern gegen FC St. Pauli wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Kaiserslautern startet am Samstag, 29. Juli 2023 , um 12.30 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 13:00 Uhr ertönt der Anpfiff.



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

1. FC Kaiserslautern gegen FC St. Pauli: 2. Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Wenn Sie ein Pay-TV-Abo bei Sky haben, können Sie das Spiel auch im Live-Stream bei Sky Go verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store.

bei verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store. WOW TV, ehemals Sky Ticket, überträgt das Spiel 1. FC Kaiserslautern gegen FC St. Pauli ebenfalls im Live-Stream. Auch dafür benötigen Sie allerdings ein Abonnement.

(smr)