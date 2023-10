1. FC Kaiserslautern gegen Hamburger SV heute live: So sehen Sie die 3. Liga im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Am 11. Spieltag der 2. Bundesliga kommt es zum Duell 1. FC Kaiserslautern gegen Hamburger SV. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Kaiserslautern – In der 2. Bundesliga steht der 11. Spieltag an und es kommt zu einem echten Topspiel. Der 1. FC Kaiserslautern empfängt auf dem heimischen Betzenberg den Hamburger SV. Beide Klubs stehen im vorderen Drittel der Tabelle und wollen ein Wörtchen mitreden, wenn es um den Aufstieg in die Bundesliga geht.

1. FC Kaiserslautern gegen Hamburger SV: Wer holt sich den Sieg?

„Der FCK ist sehr heimstark, hat die Stärken im schnellen Umschaltspiel und bei Standards. Sie bringen Wucht und Energie auf den Platz, sind deswegen ein sehr unangenehmer Gegner, der sich gut verstärkt hat“, sagte HSV-Cheftrainer Tim Walter auf der Pressekonferenz vor der Partie auf dem Betzenberg.

„Ich empfinde eine große Freude, wenn ich mich mit meinen Jungs umgeben kann. Meine Tür steht natürlich auch immer offen, das ist für mich ganz normal. Am Ende des Tages bin ich zwar Trainer, aber eben auch Mensch“, so der Coach weiter, der ein Extralob an Immanuel Pherai verteilte: „Bei seinem Einsatz gegen Fürth hat er gezeigt, dass er viel Energie versprühen kann. Natürlich geht es immer noch besser, wichtig für mich ist aber vor allem die Bereitschaft. Und die ist vorhanden.“

Der HSV ist zu Gast beim 1. FC Kaiserslautern. © IMAGO/KBS-Picture Kalle Meincke

Lautern-Trainer Dirk Schuster ist voller Vorfreude auf das Duell mit dem HSV: „Wir freuen uns riesig auf dieses Highlight, wollen uns präsentieren. Mit dem HSV kommt ein hochattraktiver Gegner, das klingt ein bisschen nach Bundesliga vergangener Jahre.“

Das Spiel der 2. Bundesliga zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem Hamburger SV steigt am Samstag, 28. Oktober 2023, um 20:30 Uhr in Kaiserslautern. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

1. FC Kaiserslautern gegen Hamburger SV: 2. Bundesliga live im Free-TV?

Der TV-Sender Sport1 zeigt das Spiel der 2. Bundesliga zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem Hamburger SV live und in voller Länge im Free-TV.

1. FC Kaiserslautern gegen Hamburger SV: 2. Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie 1. FC Kaiserslautern gegen Hamburger SV wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Kaiserslautern startet am Samstag, 28. Oktober 2023 , um 20.00 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 20:30 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky

