1. FC Kaiserslautern gegen Holstein Kiel live: Hier sehen Sie die 2. Bundesliga im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Drucken Teilen

Am 14. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga empfängt der 1. FC Kaiserslautern Holstein Kiel. So sehen Sie die Partie im TV und im Stream.

Kaiserslautern – Die Länderspielpause ist vorbei und in der 2. Bundesliga geht es mit dem 14. Spieltag weiter. Der 1. FC Kaiserslautern, auf Platz zehn in der Tabelle abgerutscht, benötigt dringend Punkte, um nicht völlig den Anschluss an die Spitze zu verlieren. Einfach wird es aber nicht gegen Holstein Kiel, denn die stehen auf Rang drei und befinden sich in Top-Form.

1. FC Kaiserslautern gegen Holstein Kiel: Wer holt sich den SIeg?

„Wir hatten letzte Woche vom Trainingspensum keine Rücksicht auf das Trainingsspiel genommen. Wir konnten es aber nutzen, um Spielern Einsatzzeiten zu geben und Eindrücke, insbesondere von Almamy Touré, zu bekommen“, sagte Kaiserslautern-Trainer Dirk Schuster auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Holstein Kiel.

„Wir wollten im Rhythmus bleiben, das haben wir erreicht. Wir haben das Spiel analysiert und geschaut, was wir davon fürs Kielspiel mitnehmen können“, so der Coach weiter, der unbedingt den Sieg will: „Wir gehen selbstbewusst rein, haben in den letzten Wochen wieder sehr intensiv gearbeitet. Wir werden versuchen alles Mögliche zu machen, um die drei Punkte hier zu behalten.“

Der 1. FC Kaiserslautern trifft auf Holstein Kiel. © IMAGO/Gerhard Schultheiß

Schuster hat aber großen Respekt vor den Gästen und weiß, dass es ein hartes Stück Arbeit wird: „Sie sind verdient Dritter. Alles ist dicht beisammen. Wir wollen gegen sie nach dem unglücklichen Spiel in Wiesbaden wieder ein begeisterndes Heimspiel zeigen und das Publikum mitnehmen. Kiel hat den HSV besiegt, ein begeisterndes Spiel gemacht. Sie sind taktisch sehr flexbiel, auch was das Personal angeht. Das macht es für uns natürlich schwieriger. Das ist eine besondere Herausforderung.“

Das Spiel des 14. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Holstein Kiel findet am Sonntag, 26. November 2023, in Kaiserslautern statt. Anpfiff ist um 13.30 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

1. FC Kaiserslautern gegen Holstein Kiel: 2. Bundesliga live im Free-TV?

Das Spiel des 14. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Holstein Kiel wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

1. FC Kaiserslautern gegen Holstein Kiel: 2. Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie 1. FC Kaiserslautern gegen Holstein Kiel wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Kaiserslautern startet am Sonntag, 26. November 2023 , um 13.00 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 13.30 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

(smr)