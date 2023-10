1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach heute live: Hier sehen Sie das Rheinderby live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Am 8. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zum Duell 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Köln – Die Länderspielpause ist vorbei und in der Fußball-Bundesliga steht der 8. Spieltag an. Im Rheinland gibt es ein ganz besonderes Spiel, denn es kommt zum Derby zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach. Beide Teams hatten einen schlechten Start in die Saison und benötigen jeden Punkt, um aus dem Tabellenkeller zu kommen.

1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach: Wer gewinnt das Derby?

„Ich weiß, dass wir eine komplette Unterstützung bekommen werden. Das zeichnet den Verein und auch die Fans hinter dem Tor aus. Ich hoffe, dass es nach dem Spiel Grund zum Feiern gibt“, sagte FC-Trainer Steffen Baumgart auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach.

„Wir werden den vollen Fokus darauf legen, zu gewinnen. Es ist ein Derby. Diese Spiele haben ihre eigenen Gesetze“, so Baumgart weiter, der den kommenden Gegner lobt: „Die Gladbacher haben ein sehr gutes Umschaltspiel und gute Abläufe. Sie stehen auf Platz 12. Da geht es schlechter. Sie nehmen eine gute Entwicklung.“

Gladbach-Coach Gerardo Seoane ist voller Vorfreude auf das Derby: „Wir freuen uns sehr auf das Spiel und wissen genau, was uns in Köln erwartet. Ein Stadion mit viel Energie. Wir sind uns der Aufgabe des Derbys bewusst und wissen, welche Wichtigkeit das Spiel auf emotionaler Ebene für unsere Fans hat.“

Der 1. FC Köln empfängt Borussia Mönchengladbach. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Thomas Thienel

„Ich will mich auf kein System festlegen. Natürlich versuchen wir über die Kontinuität eine gewisse Stabilität herstellen zu können. Wir beurteilen, welche Fortschritte machen, worin sich die Jungs am wohlsten fühlen und natürlich auch, wie es zum Gegner passt“, so der Fohlen-Cheftrainer weiter.

Die Bundesliga-Partie zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach steigt am Sonntag, 22. Oktober 2023, um 15.30 Uhr in Köln. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach: Bundesliga live im Free-TV?V

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen dem übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 22. Oktober 2023, um 15.00 Uhr mit den Vorberichten, um 15.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store