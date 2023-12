1. FC Köln gegen FSV Mainz 05 live: Hier sehen Sie das Bundesligaspiel im TV und Stream

Am 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga empfängt der 1. FC Köln den FSV Mainz 05. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Köln – Die Bundesliga-Partie zwischen dem 1. FC Köln gegen und dem FSV Mainz 05 steigt am Sonntag, 10. Dezember 2023, um 17.30 Uhr in Köln. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

1. FC Köln gegen FSV Mainz 05: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FC Köln gegen und dem FSV Mainz 05 wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

1. FC Köln gegen FSV Mainz 05: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen dem 1. FC Köln gegen und dem FSV Mainz 05 im Live-Stream übertragen.

Am 14. Spieltag der deutschen Fußball-Bundesliga steht ein echtes Kellerduell an. Der 1. FC Köln empfängt im heimischen Stadion den FSV Mainz 05 und will den zweiten Sieg in Serie schaffen. Mit einem Erfolg beim SV Darmstadt 98 konnte sich die Mannschaft von Cheftrainer Steffen Baumgart Luft im Abstiegskampf verschaffen und auf Platz 15 vorstoßen.

1. FC Köln gegen FSV Mainz 05: Wer holt sich den Sieg?

Bis zum Klassenerhalt bleibt aber weiterhin viel Arbeit. Gegen Mainz hat der FC sein letztes Heimspiel des Jahres und will seinen Fans etwas bieten. Doch einfach wird es gegen die Rheinhessen nicht, die zuletzt viel Pech hatten gegen den SC Freiburg. Am Ende hieß es 0:1 aus Sicht der Mainzer, die weiterhin tief im Tabellenkeller festhängen.

FC-Profi Jan Thielmann erwartet einen starken Gegner. „Wir müssen unsere Leistung bringen. Mit Mainz erwartet uns ein laufstarker Gegner, wir sind auch sehr laufstark. Das wird ein intensives Spiel, aber wir scheuen uns nicht davor. Wir haben Bock den nächsten Dreier einzufahren und hoffentlich ein gutes Spiel zu machen. Am Ende geht es um die drei Punkte. Wenn wir am Sonntag wieder ganz dreckig 1:0 gewinnen, ist mir das auch recht“, wird er auf der vereinseigenen Webseite zitiert. (smr)