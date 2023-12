Köln-Jugendspieler während Heimfahrt nach Spiel in tödlichen Verkehrsunfall verwickelt

Von: Stefan Schmid

Drucken Teilen

Das Trainingsgelände des 1. FC Köln. (Archivbild) © imago sportfotodienst / Eduard Bopp

Zwei Jugendspieler des 1. FC Köln waren am Freitag in einen tödlichen Unfall verwickelt. Die Spieler erhalten jede Unterstützung vom Verein.

Köln – Das Last-Minute-Unentschieden gegen Lokalrivale Fortuna Köln (3:3) dürfte für die zweite Mannschaft des 1. FC Köln schon bald keine Rolle mehr gespielt haben. Vermutlich auf dem Heimweg nach dem Spiel waren zwei FC-Spieler in einen Verkehrsunfall verwickelt, der zwei Todesopfer zur Folge hatte.

Köln-Spieler beteiligt: Unfallhergang noch unklar

Dass zwei ihrer Nachwuchsspieler an dem folgenreichen Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 555 beteiligt waren, bestätigte der Verein gegenüber dem EXPRESS: „Wir wurden über den Unfall informiert und dass Spieler aus dem Nachwuchs des 1. FC Köln beteiligt waren.“

Die zwei Todesopfer, eine Frau und ein Mann, befanden sich in einem VW Polo, den die Einsatzkräfte beim Eintreffen weitestgehend ausgebrannt vorfanden. Darüber hinaus teilte die Polizei mit, dass an einem Audi mit zwei Insassen und an einem Mercedes, ebenfalls mit zwei männlichen Insassen, Unfallschäden festgestellt wurden. Die Handys aller vier Fahrzeuginsassen wurden von der Polizei sichergestellt.

Vielmehr ist über den Unfallhergang bislang nicht bekannt. Umfangreiche in die Wege geleitete Ermittlungen sollen weitere Erkenntnisse bringen.

Der ausgebrannte Polo auf der A 555, in dem sich die Todesopfer befunden haben. © picture alliance/dpa | Sascha Thelen

Namen der beteiligten FC-Spieler werden nicht veröffentlicht

Wie der EXPRESS mitteilte, sind der Zeitung die Namen beider am Unfall beteiligter Spieler bekannt, doch in Absprache mit dem Verein verzichte man auf die Veröffentlichung dieser. Zum jetzigen Zeitpunkt geschehe dies aus Rücksichtnahme gegenüber den Spielern und ihrer derzeitigen Situation.

Der 1. FC Köln ließ darüber hinaus mitteilen, dass beide Spieler unter Schock stünden und man sich von Vereinsseite darum bemühe, bestmöglich für diese da zu sein. (sch)