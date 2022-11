Kopenhagen gegen BVB live: Wo läuft die Champions League heute im TV und Stream?

Von: Philipp Kuserau

Teilen

BVB-Verteidiger Niklas Süle gegen Kopenhagen in Aktion - das Hinspiel konnte Dortmund mit 3:0 gewinnen. © IMAGO/Laci Perenyi

Zum Abschluss der CL-Gruppenphase reist der BVB nach Dänemark zum FC Kopenhagen. Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream.

München - Neben den Bayern steht Borussia Dortmund als zweite deutsche Mannschaft bereits mit beiden Beinen in der K.o.-Phase der Champions League. Chancen auf den Gruppensieg gibt es zwar keine mehr, doch die vorzeitige Qualifikation für das Achtelfinale ist dennoch beachtlich. Durch das 0:0 zu Hause gegen Manchester City vergangene Woche ist dem BVB der zweite Platz in Gruppe G nicht mehr zu nehmen.

BVB kann mithalten mit Top-Klubs wie Manchester City

Bereits im Hinspiel in Manchester zeigten die Schwarz-Gelben trotz knapper 1:2-Niederlage eine starke Leistung. Der direkte Vergleich ging damit an die „Sky Blues“ von Pep Guardiola, die die Tabelle mit drei Punkten Vorsprung auf den BVB (acht Punkte) anführen. Die wichtigen Siege holte Dortmund ohnehin in den Spielen gegen Kopenhagen (3:0) und Sevilla (4:1). Dennoch dürften die Duelle gegen City gezeigt haben, dass der BVB gegen Top-Klubs wie die „Citizens“ keinesfalls chancenlos ist.

Kopenhagen vor Duell gegen Dortmund noch ohne eigenen Torerfolg in der Vorrunde

Für die Gastgeber bietet die Abschlusspartie gegen Dortmund auch keine sportliche Relevanz mehr. Die Dänen sitzen mit gerade mal zwei Punkten auf dem letzten Rang fest und haben noch nicht mal mehr Chancen auf die Europa League. Das Team von Jacob Neestrup ist nach fünf Gruppenspielen noch immer ohne eigenen Torerfolg (elf Gegentore) und dürfte daher besonders motiviert sein, diese Negativbilanz gegen den BVB ein wenig aufzubessern. Die Vorrunde ohne einen Treffer zu beenden, wäre für die stolzen Dänen fast blamabel.

Begegnung FC Kopenhagen - Borussia Dortmund Anpfiff 2. November 2022, 21.00 Uhr Stadion Parken Stadium, Kopenhagen

Kopenhagen gegen Dortmund live: Wo läuft die Champions League heute im TV und Stream?

Übertragen wird das Match am Mittwochabend exklusiv beim Streaming-Portal DAZN. Die Vorberichte mit Max Siebald und Experte Tim Borowski beginnen um 20.45 Uhr. Kommentator der Partie ist Lukas Schönmüller.

DAZN kann nur mit gültigem Abo genutzt werden. Der Live-Stream kann auf allen mobilen Endgeräten sowie auf dem TV-Gerät mit der DAZN-App empfangen werden. (kus)

TV - Live-Stream DAZN