FC Liverpool - Real Madrid: Wer zeigt das Finale der Champions League heute live im TV und Stream?

Von: Tim Althoff

Nach 2018 kommt es erneut zum Champions-League-Finale zwischen Real Madrid und Liverpool. Wer zeigt das Endspiel in Paris live im TV und Stream? Alle Infos.

Paris ‒ Vor vier Jahren kam es in der UEFA Champions League zu einem denkwürdigen Finale. Der deutsche Torwart Loris Karius leistete sich zwei kapitale Fehler, die zu Gegentoren führten, Sergio Ramos nahm Superstar Mo Salah mit einem fragwürdigen Armhebel aus dem Spiel und Gareth Bale schoss das vielleicht schönste Tor aller bisherigen Königsklassen-Endspiele. Noch dazu gewann Trainer Zinedine Zidane mit Real Madrid den dritten Henkelpott in Folge und stellte damit eine Serie auf, die so schnell wohl nicht mehr gebrochen wird.

Jetzt hat der FC Liverpool die große Chance, sich für all das zu revanchieren. Dabei haben die Reds ein enttäuschendes Wochenende hinter sich. Am letzten Spieltag der Premier League mussten sie sich ‒ trotz eines eigenen Sieges gegen die Wolverhampton Wanderers ‒ im Titelkampf dem Konkurrenten Manchester City geschlagen geben. Pep Guardiola und Co. holten innerhalb von wenigen Minuten einen 0:2-Rückstand gegen Aston Villa auf und sicherten sich dank eines Doppelpacks von İlkay Gündoğan die nächste Meisterschaft. Trotzdem kann sich Liverpool noch mit dem Triple trösten.

UEFA Champions League (Finale) FC Liverpool - Real Madrid Datum Samstag, 28. Mai 2022 Anpfiff: 21.00 Uhr Stadion: Stade de France, Paris Schiedsrichter: Clement Durpin (Frankreich)

Champions League: Schafft der FC Liverpool das Triple?

Den League Cup und den FA-Cup haben sich die Scousers bereits geschnappt. Mit dem Gewinn der Königsklasse hätte Jürgen Klopp alle drei großen Pokalwettbewerbe der Saison gewonnen und würde damit Geschichte in England schreiben. Glücklicherweise wird er auf seine wichtigsten Spieler zählen können. Mohamed Salah und Virgil van Dijk waren in den letzten Wochen angeschlagen, werden aber rechtzeitig zum Finale in Paris fit sein. Besonders Salah, der ein bitteres Endspiel 2018 erlebte und vorzeitig ausgewechselt werden musste, hat bereits angekündigt, sicher dabei zu sein. Schon gegen Wolverhampton konnte er einige Minuten sammeln.

Bei Gegner Real Madrid lief es sportlich ebenfalls gut, mit 13 Punkten vor dem FC Barcelona konnte die 35. Meisterschaft in der Primera División eingefahren werden. Trotzdem muss auch bei den Königlichen mit einer großen Enttäuschung umgegangen werden. Auf dem Transfermarkt verlor Real nach monatelangen Spekulationen und Gerüchten das Rennen um Kylian Mbappé. Der französische Superstar bleibt bei Paris Saint-Germain und verlängerte seinen Vertrag bis 2025. Laut Medienberichten soll er alleine für seine Unterschrift 300 Millionen Euro bekommen. Kein Wunder, dass Real Madrid und die gesamte spanische Liga entsprechend enttäuscht sind.

Mohamed Salah (r.) wird alles daran setzen, dieses Mal gegen Real Madrid zu gewinnen. © Han Yan/imago

Real Madrid: Macht Karim Benzema die Mbappé-Enttäuschung vergessen?

Wie dem auch sei: Die Madrilenen können sich vor dem Finale daran erinnern, Mbappé und PSG im Achtelfinale überraschend aus der Champions League geworfen zu haben. Der CL-Rekordsieger (13 Titel) hat schließlich schon einen französischen Stürmer im Kader, der derzeit alles kurz und klein schießt. Karim Benzema ist zwar geschlagene elf Jahre älter als Mbappé und wird die Zukunft Reals nicht mehr allzu lange prägen können, hat aber derzeit die Form seines Lebens erreicht und dürfte in der aktuellen Saison auch den letzten Zweifler von seiner Weltklasse überzeugt haben.

27 Tore in der Liga und unglaubliche 15 Treffer in elf Königsklassen-Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Sollte er seine Mannschaft nun zum Titel schießen, dürfte dem Legendenstatus nichts mehr im Wege stehen. Immerhin gewann er im Angriffstrio neben Cristiano Ronaldo und Gareth Bale schon vier Mal den Henkelpott und gehört zum Kern der vielleicht stärksten Champions-League-Mannschaft der Geschichte des Wettbewerbs. Trainer Carlo Ancelotti sagte nicht umsonst, dass Benzema täglich besser werde: „Das ist wie mit dem Wein. Er wird jeden Tag mehr zum Leader. Er fühlt sich jeden Tag wichtiger durch dieses Team, durch den Trainerstab und das ganze Ambiente.“

Champions League: Die Bilanz zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid

Die beiden Mannschaften trafen achtmal im europäischen Wettbewerb aufeinander. Real Madrid ging dabei in vier Spielen als Sieger hervor, der FC Liverpool lediglich dreimal. Die letzte Partie im April 2021 endete 0:0, Real Madrid setzte sich dadurch jedoch im Viertelfinale der Champions League durch. Liverpool kann die Bilanz nun ausgleichen. Anpfiff der Partie im Stade de France ist am Samstag um 21.00 Uhr.

FC Liverpool - Real Madrid: Wer zeigt das Finale der Champions League live im TV?

Alle Spiele der laufenden Champions-League-Saison wurden lediglich von Streamingdiensten übertragen. Im Finale gilt allerdings eine Ausnahme. So wird die Partie zwischen Liverpool und Real auch im Free-TV vom ZDF gezeigt. Der öffentlich-rechtliche Sender geht ab 20.25 Uhr mit Moderator Jochen Breyer und den Experten Christoph Kramer sowie Per Mertesacker auf Sendung. Béla Réthy kommentiert das Geschehen auf dem Platz.

CL-Finale live: Wo kann ich Liverpool gegen Real Madrid im Stream sehen?

Wer die Partie via Live-Stream verfolgen möchte, kann ebenfalls das kostenfreie Angebot vom ZDF nutzen. In der Mediathek wird das Spiel parallel zur TV-Übertragung zu sehen sein.

Kunden haben außerdem die Möglichkeit, das Endspiel über DAZN zu schauen. Der kostenpflichtige Streamingdienst zeigte schon während der Saison den Großteil der Spiele und hat sich auch die Rechte für das Finale gesichert. Für DAZN wird ein Abonnement benötigt, das monatlich oder jährlich gekündigt werden kann. Dort kommentiert Jan Platte. Alex Schlüter und Laura Wontorra moderieren mit den Experten Sandro Wagner und Sami Khedira.

FC Liverpool - Real Madrid: Übertragung des Champions-League-Finals im Überblick

Begegnung: FC Liverpool - Real Madrid TV: ZDF Live-Stream: zdf.de, DAZN Live-Ticker: tz.de

Champions League: FC Liverpool - Real Madrid im Live-Ticker auf tz.de

Sollten Fans es nicht schaffen, das Endspiel der UEFA Champions League zu schauen, steht alternativ der Live-Ticker von tz.de zur Verfügung. Dort werden die wichtigsten Szenen des Spiels live und ausführlich beschrieben. (ta)