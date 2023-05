1. FC Magdeburg erreicht Klassenverbleib: 2:2 gegen Nürnberg

Nürnbergs Felix Lohkemper (M) schießt sein Tor zum 2:2. © Swen Pförtner/dpa

Der 1. FC Magdeburg spielt auch in der kommenden Saison in der 2. Fußball-Bundesliga.

Magdeburg - Der Aufsteiger machte am Freitagabend durch ein 2:2 (1:0)-Unentschieden gegen den 1. FC Nürnberg den Klassenverbleib perfekt, um den die Gäste weiter bangen müssen. Jannes Horn hatte die Gastgeber durch ein Eigentor nach 34 Minuten in Führung gebracht. Der frühere Magdeburger Felix Lohkemper (54.) markierte per Kopf den Ausgleich. Jason Ceka (67.) gelang der von den 26 305 Zuschauern umjubelte erneute Führungstreffer, ehe erneut Lohkemper (81.) nach VAR-Entscheid den nicht unverdienten Ausgleich markierte. Im Parallelspiel siegte Rostock 2:1 beim SV Sandhausen.

Magdeburg übernimmt Spielkontrolle in Hälfte eins

Nach einer couragierten Anfangsphase der Gäste übernahmen die Magdeburger nach zehn Minuten mehr und mehr die Initiative, erarbeiteten sich mehrere Chancen, die schließlich auch zur Führung führten. Horn lenkte eine Kopfballverlängerung per Flugkopfball unglücklich ins eigene Tor, Mo El-Hankouri hätte ansonsten wohl verwandelt. Danach war Magdeburg das klar bessere Team.

Das änderte sich nach der Pause. Magdeburg kam verschlafen aus der Kabine und ermöglichte den Nürnbergern mehrere Möglichkeiten. Eine davon nutzte Lohkemper per Kopf. Danach verpasste es der „Club“, die Partie zu seinen Gunsten zu drehen und kassierte mit dem ersten gefährlichen Angriff der Gastgeber den erneuten Rückstand. Doch das Team von FCN-Trainer Dieter Hecking belohnte sich noch für den guten Auftritt in Halbzeit zwei. dpa