1. FC Nürnberg gegen Darmstadt 98 heute live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Am 26. Spieltag der 2. Bundesliga empfängt der 1. FC Nürnberg Darmstadt 98: So sehen Sie die Partie heute live im TV und im Stream.

Nürnberg - Die 2. Bundesliga geht langsam aber sicher in die entscheidende Phase der Saison und am 26. Spieltag kommt es zu einem interessanten Duell. Der 1. FC Nürnberg, der gegen den Abstieg kämpft, empfängt den SV Darmstadt 98, der unbedingt in die Bundesliga aufsteigen will. Der Tabellenführer aus Hessen geht leicht favorisiert in die Partie, es scheint dennoch alles offen zu sein im Spiel der beiden Traditionsklubs.

„Dass ein Team wie Nürnberg trotz ihres Kaders in den Abstiegskampf rutschen konnte, zeigt die Stärke der 2. Liga. Unter Hecking haben sie sich aber insbesondere bei Heimspielen stabilisiert und alle Spiele zu null gewonnen. Nürnberg hat technisch hervorragende Spieler. Insgesamt ist es ein Gegner, vor dem wir wieder großen Respekt haben. Wir müssen unsere bestmögliche Leistung abrufen“, sagte Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht auf der Pressekonferenz vor der Partie in Nürnberg.

1. FC Nürnberg gegen Darmstadt 98: Wer holt sich dn Sieg?

Die Marschroute für das Duell gegen Nürnberg scheint klar: „Wenn wir den Ball haben, wollen wir druckvoll und massiv nach vorne spielen sowie gute Ideen entwickeln. Zudem brauchen wir eine richtig gute Restverteidigung. Denn mit Duah hat Nürnberg einen pfeilschnellen Spieler in der Offensive. Wir wollen eine gute Präsenz auf den Platz bekommen und Selbstbewusstsein zeigen. Wir wissen, dass wir viele Facetten ins Spiel bringen können. Das müssen wir wieder zeigen. Die Jungs sollen eine gewisse Haltung ausstrahlen und den Gegner respektieren“, so Lieberknecht weiter.

Dieter Hecking, Trainer des 1. FC Nürnberg, hat Respekt vor dem Gegner, geht aber auch selbstbewusst in die Partie gegen den Tabellenführer: „Darmstadt ist eine geschlossene Mannschaft, die gut in der Breite aufgestellt sind. Sie sind vorne sehr flexibel und sind auch dahinter gut aufgestellt. In dieser Liga kann jeder jeden schlagen. Wir erwarten von uns, dass wir Lösungen finden. Wir werden sehen, wie wir es umgesetzt bekommen.“

Das Spiel des 26. Spieltags der Fußball-Bundesliga zwischen dem 1. FC Nürnberg und Darmstadt 98 findet am Freitag, 31. März 2023, in Nürnberg statt. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

1. FC Nürnberg gegen Darmstadt 98: 2. Bundesliga live im Free-TV?

Das Spiel des 26. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem 1. FC Nürnberg und Darmstadt 98 wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

1. FC Nürnberg gegen Darmstadt 98: 2. Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie 1. FC Nürnberg Darmstadt 98 wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Nürnberg startet am Freitag, 31. März2023 , um 18 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 18.30 Uhr ertönt der Anpfiff .



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link)

