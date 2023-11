1. FC Nürnberg gegen FC Schalke 04 jetzt live: So sehen Sie die 2. Bundesliga im TV und Stream

Am 12. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga empfängt der 1. FC Nürnberg den FC Schalke 04. So sehen Sie die Partie im TV und im Stream.

Nürnberg – In der 2. Bundesliga steht der 12. Spieltag an und es kommt es zu einem echten Traditionsduell. Der 1. FC Nürnberg trifft im heimischen Stadion auf den FC Schalke 04 und will näher an die Spitzengruppe heranrücken. Für die Gäste geht es darum, Punkte zu sammeln, um aus dem Tabellenkeller herauszukommen.

1. FC Nürnberg gegen FC Schalke 04: Wer holt sich den Sieg?

„Ich freue mich sehr auf die Atmosphäre am Samstag. Ich war vorher noch nie in Nürnberg, das wird sehr beeindruckend. Ich bin mir sicher, dass die Fans was ganz Besonderes vorbereitet haben“, sagte Schalke-Trainer Karel Geraerts auf der Pressekonferenz vor der Partie beim 1. FC Nürnberg.

„Simon Terodde ist in Pauli umgeknickt, das könnte ein Problem werden. Gestern gab es für alle ein Regenerationstraining. Wir werden morgen schauen, alle müssen bei 100 Prozent sind“, so der S04-Coach weiter.

Der FC Schalke 04 ist zu Gast beim 1. FC Nürnberg. © IMAGO/Michael Taeger

Das Spiel des 12. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem FC Schalke 04 findet am Samstag, 4. November 2023, in Nürnberg statt. Anpfiff ist um 13.00 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

1. FC Nürnberg gegen FC Schalke 04: 2. Bundesliga live im Free-TV?

Das Spiel des 12. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem FC Schalke 04 wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

1. FC Nürnberg gegen FC Schalke 04: 2. Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie 1. FC Nürnberg gegen FC Schalke 04 wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Nürnberg startet am Samstag, 4. November 2023 , um 12.30 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 13.00 Uhr ertönt der Anpfiff.



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

1. FC Nürnberg gegen FC Schalke 04: 2. Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Wenn Sie ein Pay-TV-Abo bei Sky haben, können Sie das Spiel auch im Live-Stream bei Sky Go verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store.

bei verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store. WOW TV, ehemals Sky Ticket, überträgt das Spiel 1. FC Nürnberg gegen FC Schalke 04 ebenfalls im Live-Stream. Auch dafür benötigen Sie allerdings ein Abonnement.

