Live-Ticker: Legt Leipzig beim FC Porto nach?

München - Zwei Wochen nach dem Sieg über den FC Porto reist RB Leipzig zum Rückspiel nach Portugal. Wir begleiten die Champions-League-Partie aus der Hafenstadt im Live-Ticker.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker zum Champions-League-Spiel zwischen dem FC Porto und RB Leipzig. Anpfiff im Estadio do Dragao ist am Mittwoch um 20.45 Uhr.

FC Porto gegen RB Leipzig: Der Vorbericht

Folgt auf den ersten internationalen Heimsieg gleich auch der erste Auswärts-Dreier in der Champions League? Nur zwei Wochen nach dem 3:2 über den FC Porto trifft RB Leipzig erneut auf die Portugiesen. Nach drei Runden liegen die Sachsen mit vier Zählern um einen Punkt vor dem Kontrahenten aus der Hafenstadt. Damit wäre RB nach aktuellem Stand auf Achtelfinalkurs. Im ersten Vergleich hatten Willi Orban, Emil Forsberg und Jean-Kevin Augustin den Sieg herausgeschossen, für die Gäste waren Vincent Aboubakar und Ivan Marcano erfolgreich.

Während Leipzig erstmals an der Champions League teilnimmt, haben die Gastgeber den Wettbewerb schon zweimal gewonnen: 1987 - damals noch unter dem Titel Europapokal der Landesmeister - mit einem 2:1 über den FC Bayern München in Wien und 2004 durch ein 3:0 über den aktuellen Gruppengegner AS Monaco in Gelsenkirchen. Die erfolgreichste Zeit liegt allerdings bereits hinter dem FC Porto: Seit der 27. Meisterschaft 2013 wartet der Klub auf einen Titel - national wie international. Das erste Heimspiel der aktuellen Königsklassen-Saison verloren die Iberer zum Auftakt mit 1:3 gegen Besiktas Istanbul.

Können die Leipziger ihre Doppel-Pleite gegen den FC Bayern im DFB-Pokal und in der Bundesliga vergessen machen und dafür in der Königsklasse wieder voll auftrumpfen? In unserem Live-Ticker erfahren Sie es.

