Schalke gegen BVB: Wo läuft der Bundesliga-Kracher im TV und Stream?

Von: Philipp Kuserau

Königsblau gegen Schwarz-Gelb: In der Bundesliga steigt das Revierderby zwischen Schalke und dem BVB. Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream.

München - In der Bundesliga kommt es am Samstag, 11. März 2023, zum Revierderby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund. Das Top-Spiel des 24. Spieltags wird um 18.30 in Veltins-Arena in Gelsenkirchen angepfiffen.

Schalke empfängt den BVB - Revierderby wird exklusiv bei Sky übertragen

Der Pott-Schlager zwischen Schalke und dem BVB wird ab 18.30 Uhr exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 1 übertragen.

Die Vorberichte starten unmittelbar nach den Nachmittagsspielen um 17.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 mit Moderator Sebastian Hellmann und dem Experten-Duo bestehend aus Tabea Kemme und Lothar Matthäus.

Via Sky Go (für Sky-Kunden kostenlos) und WOW TV kann die Partie auch im Live-Stream empfangen werden.

BVB will Aus in der Champions League abhaken - Schalke will Erfolgsserie fortsetzen

Nach dem bitteren 0:2-K.o. in der Königsklasse unter der Woche gegen den FC Chelsea steht für den BVB mit dem Revierderby gleich das nächste prestigeträchtige Spiel auf dem Programm. Nach neun Liga-Siegen infolge wollen die Dortmunder auf Schalke die Serie nicht reißen lassen - in der Tabelle ist man punktgleich mit den Bayern (beide 49 Punkte).

Auch die Schalker haben in der Bundesliga einen Lauf. Das Team von Thomas Reis ist seit sechs Partien ungeschlagen (zwei Siege, vier Remis) und schöpft neue Hoffnung im Abstiegskampf. Durch die jüngsten Erfolge konnte Königsblau die Rote Laterne an Bochum abgeben und befindet sich punktgleich mit Bochum, Hoffenheim und Stuttgart (alle 19 Punkte) auf Platz 17.

Am Samstag kommt es zum Revierderby zwischen Schalke und Dortmund. © IMAGO/pepphoto / Horst Mauelshagen

Schalke empfängt den BVB: Die Übertragung des Revierderbys in der Übersicht

Begegnung FC Schalke 04 - Borussia Dortmund Anpfiff 18.30 Uhr Stadion Veltins-Arena (Gelsenkirchen) TV Sky Sport Bundesliga 1 Live-Stream Sky Go, WOW TV

