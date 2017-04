FC Schalke 04 gegen Ajax Amsterdam: So sehen heute Sie die Europa League live im TV und im Live-Stream 

Gelsenkrichen - Im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League müssen die Knappen am Donnerstag ein 0:2 aufholen. So sehen Sie FC Schalke 04 gegen Ajax Amsterdam heute live im TV und im Live-Stream.

Können die „Eurofighter“ wieder zuschlagen? Der FC Schalke 04 empfängt zum Rückspiel Ajax Amsterdam in der Veltins-Arena. Nach dem 0:2 im Hinspiel stehen die Knappen allerdings mit dem Rücken zur Wand. Hier erfahren Sie, wie Sie das Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League live im TV und im Live-Stream sehen können.

In Amsterdam erlebte Schalke 04 einen schwarzen Tag und verlor das Hinspiel durchaus verdient mit 0:2. Es hätte sogar noch schlimmer enden können. Einzig Torhüter Ralf Fährmann verhinderte eine deutlichere Niederlage. Das extrem junge Team (Altersdurchschnitt 22 Jahre) von Ajax Amsterdam überrannte die passiven Schalker ein ums andere Mal. Für die Tore sorgte beide Male Ajax-Spielmacher Davy Claasen. Die Knappen selbst wirkten überfordert und kamen in gesamten 90 Minuten nicht zu einer ernstzunehmenden Torchance. Schalke braucht im Rückspiel ein kleines Wunder und muss seine Leistung extrem steigern, will man den Einzug ins Halbfinale der Europa League doch noch schaffen.

FC Schalke 04 gegen Ajax Amsterdam: Schalke in der Krise

Doch neben den Anstrengungen in Europa müssen die „Königsblauen“ in der Liga aufpassen, nicht noch in den Abstiegsstrudel zu geraten. Mit 37 Punkten aus 29 Spielen stehen die Knappen auf Rang 11 alles andere als sicher da. Zwar sind es neun Punkte Vorsprung auf die direkten Abstiegsränge, doch so desaströse Leistungen wie gegen Bremen oder zuletzt gegen den Tabellenletzten Darmstadt dürfen sich die Schalker nicht mehr erlauben. Zumal das Restprogramm der Truppe von Trainer Markus Weinzierl alles andere als einfach ist. Unter anderem warten noch RB Leipzig, Leverkusen, die überraschend starken Freiburger und die wiederauferstandenen Hamburger. Doch das eigentliche Ziel ist die erneute Teilnahme am internationalen Geschäft. Zu Platz sieben, der an der Qualifikation zur Europa League berechtigt, sind es nur drei Zähler, auf Position sechs, mit dem man direkt im Wettbewerb wäre, ein Punkt mehr. Mit so starken Auftritten, wie dem 4:1 gegen Wolfsburg, könnte es damit noch klappen. Ein weiterer Anreiz: Dem Gewinner der Europa League winkt sogar eine Teilnahme an der Champions League. Und wann sollte Schalke denn sonst die zweitwichtigste Trophäe Europas gewinnen, wenn nicht exakt 20 Jahre nach dem Triumph im UEFA-Cup 1997, der Geburtsstunde der „Eurofighter“.

FC Schalke 04 gegen Ajax Amsterdam: Westermann und Huntelaar treffen auf Ex-Klubs

Eine besondere Bedeutung hat das Duell besonders für zwei Spieler: Heiko Westermann trug drei Jahre lang das königsblaue Trikot, kehrt nach sieben Jahren in die Veltins Arena zurück. Doch beim niederländischen Rekordmeister tut sich „HW4“ schwer, durfte erst zweimal in dieser Saison für Ajax ran. Im Hinspiel saß Westermann nicht einmal auf der Bank. Auf der anderen Seite trifft auch Klaas-Jan Huntelaar, dessen Vertrag auf Schalke im Sommer ausläuft, auf seinen Ex-Verein. Der „Hunter“ traf in 92 Spielen 76 Mal ins Tor, damit wurde er zweimal in Folge Torschützenkönig der Eredivisie.

Die Amsterdamer werden auch im Rückspiel ein harter Brocken für die Schalker. 33 Meistertitel hat Ajax in der Niederlande gewonnen, dazu kommen 18 Pokalsiege, sowie sämtliche internationale Erfolge, darunter dreimal den Pokal der Landesmeister, beziehungsweise einmal die Champions League 1995. Auch in dieser Saison läuft es gut für den AFC. In der Liga haben sie momentan einen Lauf, konnten zuletzt fünf Spiele gewinnen, darunter die Spitzenspiele gegen Alkmaar und Spitzenreiter Feyenoord Rotterdam, die nur noch einen Punkt vor den Hauptstädtern liegen.

Anstoß in Gelsenkirchen ist am Donnerstag (20. April) um 21.05 Uhr. In unserem TV-Guide sagen wir Ihnen, wie Sie das Viertelfinal-Rückspiel zwischen Schalke 04 und Ajax Amsterdam live im TV und im Live-Stream sehen können.

FC Schalke 04 gegen Ajax Amsterdam: Die Europa League heute live im Free-TV bei Sport1

Nachdem der FC Schalke im Achtelfinale Bundesliga-Konkurrenten Borussia Mönchengladbach aus dem Turnier geworfen hat, zeigt Sport1 nun jedes Spiel der Schalker live. So wird Sport1 schon ab 19 Uhr mit einem Countdown auf Sendung gehen. Aus dem Studio in Ismaning werden Sie Oliver Schwesinger und Ruth Hoffmann begrüßen, als Experte wird unter anderem Olaf Thon zu Gast sein. Um 21 Uhr meldet sich dann Laura Wontorra aus der Schalker Arena, die Partie kommentieren wird Markus Höhner.

FC Schalke 04 gegen Ajax Amsterdam: Die Europa League heute im Live-Stream bei sport1.de

Parallel zum TV-Programm zeigt der Sender die Partie ebenfalls via Live-Stream auf seiner Internet-Seite sport1.de. So haben Sie auch von unterwegs aus die Chance das komplette Spiel Schalke 04 gegen Ajax Amsterdam live und in voller Länge zu verfolgen. Neben dem Spiel selbst sind dort auch Vor- und Nachberichterstattung zu sehen.

Tipp der Redaktion : Wenn Sie die Begegnung via Live-Stream sehen möchten, sollten Sie auf eine stabile WLAN-Verbindung achten. Da Live-Streams sehr große Datenmengen verbrauchen, könnte ihr mobiles Datenvolumen ansonsten schnell verbraucht sein. Im schlimmsten Fall kommen dann hohe Zusatzkosten auf Sie zu.

FC Schalke 04 gegen Ajax Amsterdam: Die Europa League heute live im Pay-TV bei Sky

Doch nicht nur Sport1 überträgt die Europa League live, sondern auch Sky. Der Pay-TV-Sender darf im Gegensatz zum in unmittelbarer Nähe ansässigen Konkurrenten alle Spiele von Europas zweithöchster Klasse live zeigen. Dort haben Sie die Möglichkeit Schalke 04 gegen Ajax Amsterdam in der Konferenz auf Sky Sport 1 und HD 1 oder im Einzelspiel auf Sky Sport 3 und HD 3 zu sehen. In der Konferenz kommt der Kommentar von Martin Groß, auf Sky Sport 3 sitzt Kai Dittmann für Sie hinter dem Kommentatorenpult. Bereits ab 20:30 Uhr moderiert Britta Hofmann die Countdown-Sendung zum Spiel, bevor das Duell der Schalker mit den Niederländern um 21 : 05 Uhr angepfiffen wird.

FC Schalke 04 gegen Ajax Amsterdam: Die Europa League heute im Live-Stream bei Sky Go

Als Sky-Abonnent haben Sie die Möglichkeit die Europa League auch ohne Fernseher live zu sehen. Und die nennt sich Sky Go. Über diesen Dienst können Sie das komplette Sky-Programm live streamen. Dies funktioniert über ihren Webbrowser am PC genauso gut, wie über die App, die Sie für iTunes und Google Play im jeweiligen Store herunterladen können.

FC Schalke 04 gegen Ajax Amsterdam: Europa League heute live bei Sky - hier Abo bestellen

FC Schalke 04 gegen Ajax Amsterdam: Die Europa League im Live-Ticker bei wa.de

Auch von unterwegs aus haben Sie die Chance stets über alle Ereignisse des Spiels informiert zu sein. Bei unseren Kollegen vom Westfälischen Anzeiger, finden Sie einen Live-Ticker zum Rückspiel des FC Schalke gegen Ajax Amsterdam. Klicken Sie sich rein, hier verpassen Sie nichts!

FC Schalke 04 gegen Ajax Amsterdam: Die Europa League im Webradio bei sport1.fm

Sport1 bietet neben der TV-Übertragung und dem Live-Stream zudem noch ein Hörerlebnis an. Auf sport1.fm gibt es das Spiel in voller Länge zu hören. Das Webradio ist sowohl auf dem PC aufrufbar, als auch über die App, die im iTunes- und Google Play Store zum Download zur Verfügung steht.

Die Europa League: Die Duelle im Viertelfinale im Überblick

Heimrecht im Hinspiel Heimrecht im Rückspiel RSC Anderlecht Manchester United Olympique Lyon Beşiktaş Istanbul Celta Vigo KRC Genk Ajax Amsterdam FC Schalke 04

