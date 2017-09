So sehen Sie FC Schalke 04 gegen Bayer 04 Leverkusen heute live im TV und im Live-Stream

Hier erfahren Sie, wie Sie die Bundesliga-Partie zwischen dem FC Schalke 04 und Bayer 04 Leverkusen heute live im TV und im Live-Stream sehen können.

Gelsenkirchen - So richtig angekommen in der Bundesliga-Saison 2017/18 sind bisher weder der FC Schalke 04 noch Bayer 04 Leverkusen. Während die Schalker mit drei Siegen und drei Niederlagen aktuell auf Platz 7 stehen, ist Leverkusen bisher eine große Wundertüte. In der englischen Woche wurden beispielsweise der SC Freiburg (4:0) und der Hamburger SV (3:0) klar geschlagen. Zwischendurch verlor man in Berlin bei der Hertha aber mit 1:2.

Auswärts gab es für die Rheinstädter bisher noch überhaupt nichts zu holen. Schalke 04 kommt da als Gegner gerade recht, konnte die Werkself doch zuletzt dreimal in Serie in der Veltins-Arena triumphieren. Die Königsblauen sind wiederum zuhause eine Macht und konnten dort bisher nur vom Rekordmeister FC Bayern München besiegt werden.

Der 7. Spieltag wird am Freitag, 29. September, um 20.30 Uhrmit der Begegnung FC Schalke 04 gegen Bayer 04 Leverkusen eröffnet. Hier erfahren Sie, wo und wie Sie die Partie zwischen den Königsblauen und der Werkself live im TV und im Live-Stream sehen können.

FC Schalke 04 - Bayer 04 Leverkusen: Bundesliga heute live im Pay-TV bei Eurosport

Seit dieser Saison sind die Freitagsspiele der Fußball-Bundesliga bei der Discovery-Tochter Eurosport zu sehen. Um die ersten Spiele eines Spieltages sehen zu können, reicht allerdings der Free-TV-Sender Eurosport 1 nicht aus. Die Begegnungen laufen auf dem Pay-TV-Sender Eurosport 2 HD Xtra, der nur als Kunde von HD+ via Satellit empfangbar ist. Die Übertragung beginnt um ca. 19:30 Uhr. Moderiert wird die Vorberichterstattung von Jan Henkel und dem ehemaligen Sportvorstand des FC Bayern München, Matthias Sammer, die die Zuschauer mit den letzten Informationen zum Spiel FC Schalke 04 gegen Bayer 04 Leverkusen versorgen.

Die Übertragung bei Eurosport 2 HD Xtra endet gegen 22:45 Uhr.

FC Schalke 04 - Bayer 04 Leverkusen: Bundesliga heute im Live-Stream von Eurosport

Bei Eurosport besteht allerdings nicht nur die Möglichkeit der TV-Übertragung. Via Live-Stream kann man die Partie zwischen dem FC Schalke 04 und Bayer 04 Leverkusen im Eurosport Player, der abonniert werden kann, verfolgen. Anschließend kann dieser online per Webbrowser oder in der offiziellen Mobile App für Tablets und Smartphones genutzt werden. Auf modernen Smart TV-Geräten ist der Eurosport Player normalerweise auch verfügbar.

Apple-User können die App, die den Eurosport Player enthält, bei iTunes herunterladen. Für Android-Nutzer gibt es den Download im Google Play Store. Die App sowie deren Installation sind kostenfrei. Um die Bundesliga-Spiele live ansehen zu können, muss der „Bundesliga Saison-Pass“ erworben werden. Dieser kostet noch bis 30. September 2017 4,99 € monatlich für die ersten sechs Monate. Anschließend kostet das Abonnement wieder einen Euro mehr pro Monat.

Hinweis: Nach technischen Problemen im Eurosport Player bei den ersten beiden Freitagsübertragungen, liefen die Begegnungen Hannover 96 gegen den Hamburger SV (4. Spieltag) sowie FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg (6. Spieltag) flüssig.

Tipp: Greifen Sie zur Nutzung von Live-Streams auf eine stabile WLAN-Verbindung zurück! Das Streamen von Live-Events verbraucht hohe Datenmengen, sodass das Datenvolumen eines Mobilfunkvertrages schnell aufgebraucht sein könnte.

FC Schalke 04 - Bayer 04 Leverkusen: Bundesliga heute im kostenlosen Live-Stream

Natürlich gibt es auch die Möglichkeit die Partie FC Schalke 04 gegen Bayer 04 Leverkusen in einem kostenlosen Internet-Live-Stream anzuschauen. Ton- und Bildqualität sind bei dieser Option aber häufig niedriger. Außerdem setzt man sich der Gefahr von Computer-Viren oder Malware aus.

Hinweis: Der Europäische Gerichtshof hat im April 2017 entschieden, dass neben den Betreibern illegaler Streaming-Angebote auch die Nutzer rechtlich belangt werden können.

FC Schalke 04 - Bayer 04 Leverkusen: Direktvergleich aller bisherigen Bundesliga-Duelle

FC Schalke 04 Bayer 04 Leverkusen S / U / N 17 / 19 / 30 30 / 19 / 17 Tore 91:109 109:91 Gelbe Karten 124 131 Gelb-Rote Karten 3 4 Rote Karten 5 6 1. Bundesliga-Saisons 50 39 Meiste Tore Kevin Kuranyi (7) Ulf Kirsten (10) Meiste Spiele Gerald Asamoah, Olaf Thon (je 18) Carsten Ramelow (23)

FC Schalke 04 - Bayer 04 Leverkusen: Die letzten zehn Aufeinandertreffen

Datum Wettbewerb Begegnung Ergebnis 28.04.2017 Bundesliga Bayer 04 Leverkusen - FC Schalke 04 1:4 11.12.2016 Bundesliga FC Schalke 04 - Bayer 04 Leverkusen 0:1 23.04.2016 Bundesliga FC Schalke 04 - Bayer 04 Leverkusen 2:3 29.11.2015 Bundesliga Bayer 04 Leverkusen - FC Schalke 04 1:1 21.03.2015 Bundesliga FC Schalke 04 - Bayer 04 Leverkusen 0:1 25.10.2014 Bundesliga Bayer 04 Leverkusen - FC Schalke 04 1:0 15.02.2014 Bundesliga Bayer 04 Leverkusen - FC Schalke 04 1:2 31.08.2013 Bundesliga Schalke 04 - Bayer 04 Leverkusen 2:0 13.04.2013 Bundesliga FC Schalke 04 - Bayer 04 Leverkusen 2:2 17.11.2012 Bundesliga Bayer 04 Leverkusen - FC Schalke 04 2:0

sh