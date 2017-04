So sehen Sie FC Schalke 04 gegen Borussia Dortmund heute live im TV und im Live-Stream

Gelsenkirchen - Es ist wieder Zeit für das Revier-Derby. Der FC Schalke 04 trifft auf Borussia Dortmund. So können Sie das Spiel heute live im TV und im Live-Stream sehen.

Am 26. Spieltag wartet ein richtiger Kracher und vielleicht das traditionsreichste Duell der Bundesliga-Geschichte auf alle Fußball-Fans. Dann nämlich empfängt der FC Schalke den Erzrivalen Borussia Dortmund zum Revier-Derby.

FC Schalke 04 gegen Borussia Dortmund: Ein besonderes Duell

Schalke gegen Dortmund. Auf den ersten Blick einfach nur ein hochkarätiges Bundesliga-Spiel. Und doch ist es in Deutschland die „Mutter aller Derbys“. 171 Mal trafen die Klubs aus Gelsenkirchen und dem rund 30 Kilometern entfernten Dortmund aufeinander, am Samstag zum 150. Mal in einem Pflichtspiel. Die Begegnungen sind geprägt von Emotionen und hoher Intensität, meistens mit dem besseren Ende für Königsblau. Zuletzt gab es ein hochklassiges Duell in Dortmund, das jedoch torlos endete.

Alles begann 1925 in der Ruhrgaumeisterschaft der Kreisliga, das die Knappen mit 4:2 für sich entschieden, zwei Tore erzielte dabei die Schalker Legende Ernst Kuzorra. 13 Jahre dauerte es, bis der BVB zumindest ein Unentschieden holte. Es dauerte weitere fünf Jahre und 13 Spiele, bis die Schwarz-Gelben ihren ersten Derby-Sieg feiern konnten. Im November 1943 schoss August Lenz die Dortmunder zum 1:0-Sieg. In der Bilanz liegen die Schalker knapp vorne, vor allem dank der Dominanz in den 1920er- und 30er-Jahren. 67 zu 60 steht es nach Siegen für die Knappen, 43-mal endete ein Revier-Derby unentschieden. Vor allem beim Torverhältnis liegen die Gelsenkirchener deutlich vorne, 325 Toren stehen 265 Gegentreffern gegenüber. Doch seit vier Derbys wartet Königsblau auf einen Sieg. Im September 2014 triumphierten sie zuletzt über den Erzrivalen. Der BVB dagegen gewann zuletzt im Oktober 2013 auf Schalke, die letzten beiden Duelle endeten jeweils Remis (2:2 und 0:0).

FC Schalke 04 gegen Borussia Dortmund: Beide international noch vertreten

In diesem Jahr läuft es für beide Ruhrpott-Teams nur bedingt nach Plan. Die Schalker stehen nur auf Platz neun in der Tabelle, 33 Punkte haben sie auf dem Konto. Die Europa League ist noch in Reichweite, zu Platz sechs, der direkt an der Teilnahme berechtigt, sind es nur vier Zähler Rückstand. Auf Position sieben, auf dem man sich in einer Extra-Runde qualifizieren muss, sind es nur drei. Doch die Champions League ist bereits außer Reichweite. Platz vier belegt derzeit die TSG Hoffenheim mit 45 Punkten. Dorthin wird es die Truppe von Trainer Markus Weinzierl in neun ausstehenden Spielen wohl nicht mehr schaffen.

Einen Punkt mehr und auch Platz weiter oben auf Rang drei liegen die Dortmunder. Der BVB wurde seinem Ruf als ärgster Bayern-Jäger bislang kaum gerecht. Zwar fügte man den Münchnern die bislang einzige Liga-Niederlage zu, doch der Abstand nach vorne (16 Punkte) ist gewaltig. Zudem steht noch mit RB Leipzig ein Aufsteiger vor den Borussen. Im europäischen Wettbewerb kann man dagegen sehr zufrieden sein. Nach dem Viertelfinal-Einzug in der Champions League trifft man nun auf das Überraschungsteam AS Monaco und geht damit einem großen Brocken, wie dem FC Barcelona oder Real Madrid vorerst aus dem Weg. Das Halbfinale scheint mehr als möglich. Im DFB-Pokal konnte der BVB bereits die Vorschlussrunde erreichen, dort treffen die Schwarz-Gelben, wie auch nächste Woche in der Bundesliga, auf den FC Bayern.

Lesen Sie hier, wie Sie das Spiel am Samstag FC Schalke 04 gegen Borussia Dortmund live im TV und im Live-Stream verfolgen können.

FC Schalke 04 gegen Borussia Dortmund: Bundesliga heute live im TV bei Sky

Die Bundesliga wird auch in dieser Saison weiterhin von Sky live übertragen. Der Pay-TV-Sender wird am Samstag ab 14 Uhr live auf Sendung gehen. Auf Sky Sport Bundesliga 1 und HD 1, wo später auch die Konferenz zu sehen sein wird, begrüßt sie Esther Sedlaczek als Moderatorin. An ihrer Seite wird Kevin Kuranyi, der von 2005 bis 2010 für Schalke aktiv war, als Experte zu sehen sein. Zum Anpfiff um 15:30 Uhr können Sie sich zwischen der Konferenz, hier wird Martin Groß kommentieren, und dem Einzelspiel mit Kai Dittmann am Mikrofon auf Sky Sport Bundesliga 2 und HD 2 wählen. Auf gleichem Kanal sendet Sky im Anschluss auch die Zusammenfassungen aller Partien „Alle Spiele, alle Tore“.

FC Schalke 04 gegen Borussia Dortmund: Bundesliga heute im Live-Stream bei Sky Go

Sky-Kunden haben in ihrem Abo den Streaming-Dienst Sky Go inklusive. Dort wird das Programm von Sky live für alle gezeigt, die gerade keinen Fernseher zur Verfügung haben. Sie können also auch von unterwegs alle Spiele live verfolgen. Sky Go können Sie über Ihren Webbrowser ganz normal am PC aufrufen. Wenn Sie Schalke gegen Borussia Dortmund am Smartphone oder Tablet ansehen möchten, gibt es dafür die App, die Sie im iTunes- und Google Play Store zum Download finden.

Tipp der Redaktion: Achten Sie bei mobilen Endgeräten unbedingt auf eine stabile WLAN-Verbindung. Sonst könnte es vorkommen, dass sie ihr komplettes Datenvolumen aufbrauchen. Die Folge ist entweder eine gedrosselte Geschwindigkeit für den restlichen Monat oder eine Zusatzzahlung.

FC Schalke 04 gegen Borussia Dortmund: Bundesliga im heute kostenlosen Live-Stream

Sollten Sie kein Sky-Kunde sein, zeigen wir Ihnen hier noch eine Alternative, wie Sie Schalke gegen Dortmund trotzdem sehen könnten. Im Internet gibt es einige fragwürdige Seiten, wo es Live-Streams zur Bundesliga gibt. Allerdings müssen Sie aufpassen. Die Legalität dieser Angebote ist bislang noch ungeklärt. Des Weiteren sind Bild- und Tonqualität alles andere als gut, einen deutschen Kommentar gibt es womöglich auch nicht. Massenhafte Werbung kann ebenfalls extrem nervig sein. Vielleicht möchten Sie ja lieber einen legalen Live-Stream schauen?

FC Schalke 04 gegen Borussia Dortmund: Bundesliga im heute Live-Ticker vom Westfälischen Anzeiger

Beim Westfälischen Anzeiger wa.de gibt es einen ausführlichen Live-Ticker von der Partie zwischen den beiden Revierklubs Schalke und Dortmund. Dort verpassen Sie keine Chance und kein Tor!

FC Schalke 04 gegen Borussia Dortmund: Bundesliga heute im Webradio bei sport1.fm

Eine weitere Alternative ist Sport1.fm. Der Sender überträgt alle Bundesliga-Partien live im Webradio. Wer die Bundesliga also lieber auf dem Ohr hat, ist hier genau richtig. Neben der Webversion gibt es auch die passenden Apps für Smartphone und Tablet. Wie gewohnt finden Sie die Apps bei iTunes und Google Play.

FC Schalke 04 gegen Borussia Dortmund: Zehn vergangene Partien

Datum Wettbewerb Begegnung Ergebnis 29.10.2016 Bundesliga Borussia Dortmund - FC Schalke 04 0:0 10.04.2016 Bundesliga FC Schalke 04 - Borussia Dortmund 2:2 08.11.2015 Bundesliga Borussia Dortmund - FC Schalke 04 3:2 28.02.2015 Bundesliga Borussia Dortmund - FC Schalke 04 3:0 27.09.2014 Bundesliga FC Schalke 04 - Borussia Dortmund 2:1 25.03.2014 Bundesliga Borussia Dortmund - FC Schalke 04 0:0 26.10.2013 Bundesliga FC Schalke 04 -Borussia Dortmund 1:3 09.03.2013 Bundesliga FC Schalke 04 - Borussia Dortmund 2:1 20.10.2012 Bundesliga Borussia Dortmund - FC Schalke 04 1:2 14.04.2012 Bundesliga FC Schalke 04 - Borussia Dortmund 1:2

