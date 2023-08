FC Schalke 04 gegen 1. FC Kaiserslautern: 2. Bundesliga live im Tv und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Am 2. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga empfängt der FC Schalke 04 den 1. FC Kaiserslautern. So sehen Sie die Partie im TV und im Stream.

Gelsenkirchen – Der 2. Spieltag der 2. Bundesliga steht an und der FC Schalke 04 spielt in der heimischen Arena gegen den 1. FC Kaiserslautern. Beide Klubs zählen zum Favoritenkreis auf den Aufstieg, haben ihre Partien am 1. Spieltag aber verloren. Jetzt soll unbedingt ein Sieg her, um den Fehlstart zu vermeiden.

FC Schalke 04 gegen 1. FC Kaiserslautern: Wer holt sich den Sieg?

„In Hamburg haben wir defensiv im Kollektiv nicht gut performt. Auch die Mannschaft weiß, dass sie an dem Tag nicht alles richtig gemacht hat. In diese Kritik schieße ich mich ausdrücklich mit ein. Wir haben nicht bis zum Ende verteidigt“, sprach Schalke-Trainer auf der Pressekonferenz noch einmal die Niederlage beim HSV an.

Reis erwartet ein schweres Spiel gegen einen starken Gegner: „Es wird ein offenes Spiel. Kaiserslautern hat am ersten Spieltag auch verloren. Ich habe gesagt, dass wir besser verteidigen und mutiger angreifen wollen und dann bin ich überzeugt, dass es ein tolles Spiel wird. Die Mannschaften von Dirk Schuster sind immer top eingestellt, gehen immer rigoros in die Zweikämpfe, haben ein gutes Umschaltspiel. Da musst du hellwach sein. Auch offensive Standards sind bei ihnen eine Waffe.“

Der FC Schalke 04 empfängt den 1. FC Kaiserslautern. © IMAGO/Revierfoto

Kaiserslautern-Coach Dirk Schuster freut sich auf die Partie gegen den Bundesliga-Absteiger: „Das kann ein geiles Spiel werden. 20:30 Uhr, Flutlicht, ausverkauftes Haus, Millionen vor den Fernsehern, Primetime. Wir wollen beim FC Schalke 04 an unsere Leistungen, die wir gegen große Namen der Liga in der vergangenen Saison gezeigt haben, anknüpfen.“

Das Spiel des 1. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Schalke 04 gegen 1. FC Kaiserslautern findet am Samstag, 5. August 2023, in Gelsenkirchen statt. Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

FC Schalke 04 gegen 1. FC Kaiserslautern: 2. Bundesliga live im Free-TV?

Das Spiel des 2. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Kaiserslautern wird vom TV-Sender Sport1 live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

FC Schalke 04 gegen 1. FC Kaiserslautern: 2. Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie FC Schalke 04 gegen 1. FC Kaiserslautern wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Gelsenkirchen startet am Samstag, 5. August 2023 , um 20.00 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 20.30 Uhr ertönt der Anpfiff.



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky

FC Schalke 04 gegen 1. FC Kaiserslautern: 2. Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Wenn Sie ein Pay-TV-Abo bei Sky haben, können Sie das Spiel auch im Live-Stream bei Sky Go verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store.

bei verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store. WOW TV, ehemals Sky Ticket, überträgt das Spiel FC Schalke 04 gegen 1. FC Kaiserslautern ebenfalls im Live-Stream. Auch dafür benötigen Sie allerdings ein Abonnement.